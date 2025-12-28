ضبط تلاعب بـ 286 ألف لتر سولار وبنزين في 6 محطات بغرامات تقارب 9 ملايين جنيه

تمكنت اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر من ضبط سائق سيارة لنقل المنتجات البترولية بأحد المستودعات بالجنوب والذي تلاعب في عيار السيارة لسرقة كميات بكل نقلة ، حيث تم توقيع غرامة تزيد علي 8 ملايين جنيه على مقاول النقل والسائق، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

فيما تم ضبط سائق سيارة صهريجية تابعة لأحد مقاولي النقل أثناء سرقة كمية من المنتج البترولي حيازته والموجه لإحدى محطات الوقود وتم تحرير محضر وتغريم المقاول وحظر السائق نهائياً ،وفي الجيزة تم ضبط سيارة صهريجية 8000 لتر تابعة لمحطة ومجهزة بموتور تفريغ للتداول غير الشرعي .

وبالتنسيق مع مباحث التموين تم ضبط تلاعب بإجمالي يزيد عن 286 ألف لتر سولار وبنزين في 6 محطات بالفيوم والجيزة والقاهرة بغرامات تقارب 9 ملايين جنيه ، وتم تحرير محاضر وتشميع دفاتر تموين 3 محطات وتسليمها للنيابة.

كما تم التفتيش على مستودع وقود بمنطقة شمال قبلي، وتبين وجود قصور في فحص السيارات قبل الشحن، ورصد ملاحظات في أوجه السلامة بما يمثل خطورة على المكان ، وتم إخطار الشركة المختصة بسرعة الإصلاح والتلافي.

مخالفات الإسكندرية

وفي الإسكندرية، رصدت اللجنة مخالفات شديدة الخطورة داخل مخزن لبيع اسطوانات البوتاجاز منها تشغيل بوتاجاز مصنع يدوياً وسط الأسطوانات، ووجود سيارة بنزين بالداخل ، وغياب وسائل الإطفاء، واستخدام المكان لتخزين خردة وكاوتش ، وتم إخطار شركة التوزيع لاتخاذ إجراءات عاجلة مع صاحب المخزن وتأمين الموقع فوراً وتكثيف الحملات علي مخازن اسطوانات البوتاجاز .

كما تم إجراء مراجعات لنحو 26 محطة وقود بمحافظات (القاهرة- الجيزة -السويس-البحيرة-دمياط-الفيوم) تابعة لسبع شركات تسويق ، وتم رصد انحراف بعيار عدد من مسدسات التموين ببعض المحطات ، ووجود مياه في بعض صهاريج المنتجات وتم التطهير الفوري ، وعمليات تعبئة سولار بالجراكن على سيارات نصف نقل ، و قيام احد المحطات بالجيزة بعمل بيارة صرف مكشوفة أسفل منزل مجاور مما يعرضه لخطر داهم ، وتم الزام الشركة التابع لها المحطة بسرعة تعديل شبكة الصرف وإلغاء البيارة .