عمرو مصطفى يكشف تفاصيل إصابته بالسرطان وتجربته الفنية الجديدة
شتاء حقيقي يضرب مصر.. أمطار ورياح شديدة واضطراب بالملاحة البحرية
اختبار طبي لـ عبدالله السعيد اليوم لحسم موقفه من المشاركة أمام بلدية المحلة
المشاط : 2026 سيشكل نقطة تحول مهمة للاقتصاد المصري
القبض على شخص يوززع رشاوى على الناخبين في أبو حمص بالبحيرة
بدون إصابات.. انهيار عقار قديم بحي الجمرك وسط الإسكندرية
موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة فى كأس مصر والقناة الناقلة
بحثا تطورات الأوضاع في الإقليمي.. اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ونظيره النرويجى
الدواجن البروتين الأرخص في مصر.. توقعات باستقرار الأسعار خلال رمضان
موعد مباراة منتخب مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة
كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026
لأهداف السلامة.. البترول تجرى تجربة حريق وهمية بمعمل ميدور بالإسكندرية

أمل مجدى

تنفيذاً لتكليفات المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بالالتزام بتطبيق أهداف محور السلامة والصحة المهنية ضمن استراتيجية عمل الوزارة، نفذت شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) تجربة حريق وهمية من المستوى الثالث داخل معملها بمحافظة الإسكندرية بمشاركة شركات المنطقة الجغرافية البترولية بالإسكندرية والإدارة العامة للحماية المدنية.

وشملت التجربة تنفيذ خطة الإخلاء والطوارئ داخل المعمل لاختبار كفاءة وجاهزية منظومة السلامة والصحة المهنية وقياس سرعة الاستجابة والتعامل مع السيناريوهات الطارئة المحتملة، بما يضمن الحفاظ على الأرواح وسلامة المنشآت .

وأكد المشاركون أهمية هذه التجارب الدورية في رفع كفاءة العاملين وترسيخ ثقافة السلامة و تحقيق التكامل بين الشركات البترولية في مواجهة حالات الطوارئ ، مشيدين بتميز إدارة وتنظيم التجربة وما أشارت إليه من جاهزية لمعمل ميدور لمواجهة حالات الطوارئ وفقاً لأعلى معايير السلامة العالمية.

شهد اعمال التجربة المهندس يس محمد وكيل أول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ و الدكتور عمرو لطفي رئيس شركة ميدور و المهندسة ريهام علفة رئيس شركة الإسكندرية للبترول ورئيس المنطقة الجغرافية البترولية بالإسكندرية والدكتور تامر عايش مساعد رئيس هيئة البترول للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة و عدد من السادة رؤساء شركات قطاع البترول المشاركة بالتجربة  وقيادات الحماية المدنية بالإسكندرية.
 

