الإمارات تؤكد دعمها المطلق لوحدة الصومال الفيدرالي
غرفة الجبهة الوطنية تستأنف متابعة جولة الإعادة بالدوائر الملغاة لانتخابات النواب
صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل
مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد: نجدد العهد لتحقيق تطلعات الشعب
في أول ظهور.. أسرة إبراهيم عيسى تخطف الأنظار بالعرض الخاص لفيلم الملحد
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بلدية المحلة في كأس مصر
بنداري يحث رؤساء اللجان على إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام لتغطية الانتخابات
بأسعار مخفضة.. طرح كميات كبيرة من الدواجن المجمدة والبيض بمنافذ وزارة الزراعة
الوطنية للانتخابات: الإعلام شريك في نقل الواقع من داخل لجان التصويت
«حنظلة» الإيرانية تزعم اختراق هاتف رئيس ديوان نتنياهو
رضوى الشربيني في رسالة غامضة: «هي دي الدنيا .. يوم أنا معاك ويوم أنا هناك»
د. خالد عبدالغفار يشهد احتفالية مرور 150 عامًا على تأسيس مؤسسة الأهرام
قيود وغرامات مشددة.. بن جفير يدفع بمشروع قانون جديد لتقييد الأذان في المساجد

يدفع حزب «عوتسما يهوديت» بزعامة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، بمشروع قانون جديد يفرض قيودا صارمة على الأذان في المساجد، متضمنا آليات إنفاذ وعقوبات مالية وصفت بأنها غير مسبوقة.

وقال الحزب إن المقترح يمثل تغييرا دراماتيكيا في طريقة التعامل مع ما يصفه بـ"الضجيج الصادر عن المساجد"، معتبرًا أن الهدف هو حماية “جودة الحياة وصحة السكان”.

وادعى بن جفير في بيان أن “ضجيج المؤذن غير المعقول يمس بجودة الحياة”، بينما أكد النائب تسفيكا فوغل، رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست ومقدم الاقتراح، أن القضية “ليست دينية بل صحية”، داعا إلى تشريع حازم وواضح لمواجهة ما وصفه بـ"خروقات قانونية منهجية".

وبحسب الصيغة المقترحة، يقوم القانون على مبدأ «الحظر كقاعدة عامة ومنح تصريح خاص»، بحيث ييمنع استخدام مكبرات الصوت في المساجد إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي، يراعي معايير محددة تشمل مستوى الصوت، وموقع المسجد، وقربه من المناطق السكنية.

كما يمنح المشروع الشرطة الإسرائيلية صلاحيات واسعة، من بينها الإيقاف الفوري لتشغيل مكبرات الصوت ومصادرتها عند مخالفة الشروط، إلى جانب فرض غرامات مالية تصل إلى 50 ألف شيكل تُحوّل إلى ما يسمى “صندوق المصادرة”.

وأكد الحزب أن المشروع يختلف عن محاولات سابقة لتقييد الأذان، إذ يضع آلية ترخيص ورقابة منظمة ويشدد العقوبات، في إطار ما يقول إنه سعي لحماية الصحة العامة وجودة الحياة.

عمرو اديب

خبيرة تاروت تكشف لعمرو أديب على الهوا: معمول لك عمل

سيف زاهر

أكبر غرامة مالية منذ فترة.. سيف زاهر يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد الخروج من كأس مصر

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

مها الصغير

بسبب برنامج مني الشاذلي.. حبس مها الصغير شهر لانتهاك حقوق الملكية الفكرية

شخص أجنبي

«انتحـ.ـار وليس اختطافًا».. الداخلية تكشف حقيقة منشور عن اختطاف شخص أجنبي بالقاهرة

حمو بيكا

أول صور لـ حمو بيكا بعد قضاء سنة في السجن بقضية حيازة سلاح أبيض

الأهلي

كواليس العقوبات الصارمة داخل الأهلي بعد الخروج المفاجئ من كأس مصر |فيديو

تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025 ومواعيد المشاهدة

تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025 ومواعيد المشاهدة

غرفة المنشآت والمطاعم السياحية

غرفة المطاعم السياحية تقود مخططًا تدريبيًا لضبط جودة وسلامة الغذاء

وزير الكهرباء

وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة شركات صينية توطين صناعة المهمات

الأنبا باسيليوس

الأنبا باسيليوس يترأس قداس تدشين كنيسة القديس بطرس بالمنيا الجديدة | صور

بالصور

عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها

بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة أحمد السقا

كيفية التخلص من البلغم في الحلق

الربو.. انتبه هذه أعراضه وأسبابه

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

