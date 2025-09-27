قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فريدة سيف النصر تستغيث بعد تعرض شقيقها لأزمة قلبية حادة

سارة عبد الله

وجهت الفنانة فريدة سيف النصر، رسالة للمسئولين بعد تعرض شقيقها لأزمة قلبية حادة.

وكتبت فريدة سيف النصر عبر حسابها على فيسبوك: “رجاءً وليس أمرًا.. الدكاترة المحترمين اللي حقيقي ما قصروش مع بدر الدين جلال سيف النصر أخويا.. لكن الحالة النفسية زيها زي العلاج وساعات أهم... حالًا توقف قلب أخويا مرتين يا قلبي.. ولما فتح عينه عايز يشوف حد من ولاده أو زوجته.. ماينفعش إنسانيا يتمنعوا لأنها ممكن تكون آخر الأمنيات”.

وتابعت: “إنسانيا رجاء خلوه يحس بوجود أي حد منهم.. لازم الرحمة فوق المفروض وفوق الروتين.. كده ما ينفعش.. وأنا في الطريق... ادعوا له يا حبايبي.. وقدر الله وما شاء فعل ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

