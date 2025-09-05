فريدة سيف النصر تعتذر عن عمل درامي لهذا السبب

أعلنت الفنانة فريدة سيف النصر اعتذارها عن المشاركة في عمل فني جديد.

وكتبت فريدة سيف النصر عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: “قرأت حدوته حلوه أوي ورق تحفة للسيد المؤلف أمين جمال.. والمخرج الكبير..أحمد حسن.. شكرا لتفكيركم فيّ والسبب مني مش قادرة أقول إيه ..ولكن مع الأسف أعتذر”.

وردت على سؤال إحدى المتابعات عن سبب الاعتذار: “مش مناسب لا لسني ولا تاريخي ولا احترامي لنفسي وليكم”.

من جانب آخر، علّقت الفنانة فريدة سيف النصر، على غيابها عن الجزء الثاني من مسلسل العتاولة، رغم تقديمها لشخصية "ستّرة" في الجزء الأول، مؤكدة أن قرار استبعادها جاء بشكل مفاجئ ، وبلا مقدمات، وبناءً على رؤية المخرج.

وقالت "سيف النصر"، خلال استضافتها عبر قناة "النهار"، إنها فوجئت في آخر يوم تصوير، بأن أحدهم قال لها: "شكرًا، دورك خلص".

وأضافت أن المنتج كان قد اتفق معها على الحضور في نفس اليوم، لكنها فوجئت بانتهاء دورها دون سابق إنذار.

وأضافت أنها لم تتلقَ أي اتصال من المخرج أو فريق العمل الأساسي، بل تم إرسال شاب صغير لا تعرفه، ليبلغها بانتهاء دورها، وهو ما اعتبرته تصرفًا غير لائق ، معبرة عن دهشتها من رد فعل عدد من زملائها الممثلين المشاركين في العمل، وإن معظمهم لم يُبدِ أي اهتمام أو حتى كلمة تعاطف، وكأن ما حدث أمر طبيعي، لا يستحق الوقوف عنده.