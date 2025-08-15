فريدة سيف النصر تثير الجدل برسالة غامضة عن الثراء المفاجئ

أثارت الفنانة فريدة سيف النصر حالة من الجدل بين متابعيها، بعد نشرها رسالة غامضة عبر حسابها على "فيسبوك" تطرقت فيها إلى قضايا تتعلق بالثراء السريع وشراء العقارات.

وكتبت فريدة:"وعزة جلال الله.. لكل اللي بيسألوني عن اللي حاصل وأموال ومؤسسات خيرية وشراء عقارات بالهبل وفلل وثراء يتوه العقل المحترم، خاصة أنه في خلال أربع - خمس سنوات ومش طبيعي إلا لو تجارة مشبوهة أو لقوا مصباح علاء الدين والجن والكلام الأهبل ده. أولا مقدرش أدي رأيي في حد زميل أو عادي، فيه تحقيقات ولادكم مش نايمة متقلقوش".

علّقت الفنانة فريدة سيف النصر، على غيابها عن الجزء الثاني من مسلسل العتاولة، رغم تقديمها لشخصية "ستّرة" في الجزء الأول، مؤكدة أن قرار استبعادها جاء بشكل مفاجئ ،وبلا مقدمات، وبناءً على رؤية المخرج.

وقالت "سيف النصر"، خلال استضافتها عبر قناة "النهار"، إنها فوجئت في آخر يوم تصوير، بأن أحدهم قال لها: "شكرًا، دورك خلص".

وأضافت أن المنتج كان قد اتفق معها على الحضور في نفس اليوم، لكنها فوجئت بانتهاء دورها دون سابق إنذار.

وأضافت أنها لم تتلقَ أي اتصال من المخرج أو فريق العمل الأساسي، بل تم إرسال شاب صغير لا تعرفه، ليبلغها بانتهاء دورها، وهو ما اعتبرته تصرفًا غير لائق ، معبرة عن دهشتها من رد فعل عدد من زملائها الممثلين المشاركين في العمل، وإن معظمهم لم يُبدِ أي اهتمام أو حتى كلمة تعاطف، وكأن ما حدث أمر طبيعي، لا يستحق الوقوف عنده.