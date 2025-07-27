فريدة سيف النصر لشيرين عبدالوهاب: "الله ينصرك وينجيكي من اللي حواليكي"

وجهت الفنانة فريدة سيف النصر رسالة دعم مؤثرة للفنانة شيرين عبدالوهاب، عقب الأزمات التي واجهتها في الفترة الأخيرة.

ونشرت فريدة عبر حسابها الرسمي مقطع فيديو يظهر شيرين أثناء أدائها لأغنية «سيرة الحب» لكوكب الشرق أم كلثوم خلال إحدى البروفات، وعلّقت قائلة: «يا حبيبتي، الله ينصرك وينجيكي من اللي حواليكي»، معبرة

وفي سياق اخر وجه الفنان حسام حبيب اعتذارا للفنانة شيرين عبد الوهاب، في تصريحات تليفزيونية على هامش مشاركته في مهرجان جدة بالسعودية.

وقال حسام حبيب: “علاقتي بـ شيرين زي الفل.. الإخوات والأصحاب بيتخانقوا، والناس لو عرفت خناقاتنا كلها مضحكة وبسيطة، هي فنانة عظيمة وصوت الوطن العربي مش صوت مصر بس، وبعتذرلها لو كنت قلت حاجة وقت عصبية وزعلتها، وبقولها حبيبة قلبي أشوفك دايمًا ناجحة وبقول للناس إن مفيش بيني وبينها أي مشكلة”.

على جانب آخر، كشف حسام حبيب عن تعرضه لإصابته بكسر في القدم خلال البروفات الخاصة بحفله الأول في موسم جدة، لكن رغم تلك الظروف الصعبة حرص على حضور الحفل والوقوف على المسرح رغم الألم، وظهر مستخدماً العكاز ومرتديًا جبيرة، متحاملاً على إصابته احتراما لجمهوره السعودي.





