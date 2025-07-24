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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نيكولا جبران لـ شيرين : حرام تحرمى جمهورك من فنك

مصمم الأزياء اللبناني العالمي نيكولا جبران
مصمم الأزياء اللبناني العالمي نيكولا جبران
علي مكي

 كشف مصمم الأزياء اللبناني العالمي نيكولا جبران، علاقته القوية بالفنانة شيرين عبد الوهاب، معبّرًا عن اشتياقه الشديد لها وحزنه على غيابها عن الساحة الفنية.

وقال نيكولا  خلال برنامج “هي وبس” الذي تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني عبر شاشة DMC، شيرين عبد الوهاب حبيبة قلبي، واشتغلت معها كثيرًا على مدار السنوات، وفي مناسبات كثيرة كانت تظهر بأزياء من تصميمي، سواء وحدها أو في إطلالات جمعتها بالفنانة أصالة.”

وتابع: أنا حزين على المرحلة التي تمر بها شيرين حاليًا، لأنها من أطيب الناس اللي عرفتها، وصوتها بالنسبة لي له خصوصية كبيرة، خامته مميزة، والموسيقى التي تقدمها قريبة جدًا لقلبي.

وأضاف: على المستوى الشخصي، أنا بحبها جدًا، وعِشرتها سنوات طويلة، وأزعل جدًا لغيابها، لأننا كمحبين لفنها محرومين من وجودها ومن طاقتها الحلوة.

وأكد أنه حاول التواصل معها مؤخرًا، قائلاً: كلمتها من 7 شهور تقريبًا، وكانت بعيدة شوية، لكن ما زلت أحب أن أطمئن عليها، لأنها من الشخصيات اللي فعلاً بزعل عليها.

وأشار إلى أن غياب شيرين لا يُمثل فقط فراغًا فنيًا، بل إنسانيًا أيضًا، موضحًا: شيرين فنانة مهمة، وشخصية مميزة، وحقيقي حرام تحرم جمهورها من فنها وحضورها.

وفي ختام الحديث، وجّهت رضوى الشربيني رسالة مباشرة لشيرين قالت فيها: يا شيرين، نيكولا وأنا والجمهور كله بنقولك: ارجعي بقى.. وحشتينا جدًا.

رضوى الشربينى هى وبس شيرين نيكولا جبران

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