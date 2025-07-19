ازاي تاخدي حقك من غير ما تغلطي.. رضوي الشربيني تشوق الجمهور

شوقت الاعلامية رضوي الشربيني جمهورها للحلقة القادمة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

ونشرت رضوي الشربيني صورة لها و علقت كاتبة:حلقة ازاي تاخدي حقك من غير ما تغلطي.

وًكانت قد وجهت الإعلامية رضوى الشربيني، رسالة لـ منى الشاذلي بعد حديثها عن واقعة سرقة مها الصغير لوحات فنية لفنانين أجانب.

وكتبت رضوى الشربيني عبر حسابها على انستجرام: “أنا مش بحبك من شوية إعلامية بتقدم محتوى هادف مش بتعمل شو وخلاص عشان تعمل مشاهدات على حساب الضيوف”.

وتابعت: “لما تكون إعلامية كبيرة ومحترفة ومهنية بس إنسانة راقية، هو دا الإعلام لكي كل التقدير والحب والاحترام”.