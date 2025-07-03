زعلانين عليكي مش منك.. رضوى الشربيني توجه رسالة لشيرين عبد الوهاب

وجهت الإعلامية رضوى الشربيني، رسالة للفنانة شيرين عبد الوهاب بعد تعرضها لهجوم كبير عقب مهرجان موازين بالمغرب.

وقالت رضوى الشربيني عبر برنامجها: “الناس مش زعلانة منك.. الناس زعلانين عليكي، على كل الأغاني اللي كانت سند لبنات كتير، وأنا واحدة منهم”.

وتابعت: “انتي أقوى من أي موقف، حتى لو كان صعب، وعندك رصيد من الأغاني عمره ما كان مجرد فن، ده كان طوق نجاة لناس كتير”.

واختتمت: “بلاش تسمعي للناس اللي بيشدّوكي لتحت، اسمعي اللي بيحاولوا يطلعوكي من اللي انتي فيه، انتي شيرين، النجمة اللي كانت كل بنوتة بتتفرج عليها”.

وكان الدكتور نبيل عبد المقصود، طبيب الفنانة شيرين عبد الوهاب، كشف عن تفاصيل حالتها الصحية قبل حفل موازين بالمغرب.

وكتب عبد المقصود عبر حسابه على "فيسبوك": "حدث جدل حول حفلة شيرين بالمغرب، وأود أن أقول إن شيرين كانت في حالة صحية ممتازة عند سفرها إلى المغرب قبل الحفل بيومين، وكانت مبسوطة جدًا لمشاركتها في حفل موازين بالمغرب".

وتابع: "لكن للأسف، صباح يوم الحفل، عانت من أزمة صحية تزامنت مع نزلة معوية، ما استدعى استقدام أطباء من المغرب لعلاجها، وقد نصحوها بالراحة والاعتذار عن الحفل، لكنها رفضت احترامًا وحبًا في جمهورها، رغم شدة الإجهاد الذي كانت تعانيه".

وأضاف: "أنا لم أحضر الحفل، ولكن بناءً على كلام المايسترو وقائد فرقتها.. فإن شيرين غنّت وأبدعت في 23 أغنية لايف، على مدار ساعتين وربع، وأسعدت جمهورها رغم انتقاد البعض".

واختتم: "شيرين هي صوت مصر الذي يعشقه جمهوره.. ساعدوها، شجعوها، وساندوها".