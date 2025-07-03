قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستشفيات غزة تستقبل 118 شهيدا و581 إصابة خلال 24 ساعة
تزوج قبل 11 يوما وترك 3 أطفال.. معلومات عن جوتا بعد وفاته في حادث مروع
رئيس زراعة الشيوخ: 30 يونيو تحقق طفرة إنتاجية في البلاد
بعد قفزته 500 جنيه.. اعرف سعر الذهب اليوم والدولار في البنوك
عرض خليجي.. والد أشرف داري يكشف حقيقة رحيله عن الأهلي
هل يستحق البائع العربون إذا لم يتم البيع؟.. الإفتاء تجيب
باقي خطوة| لاعب جديد يقترب من الزمالك.. ما القصة؟
فرانشيسكا ألبانيز: آن الأوان لوقف دعم اقتصاد الإبادة الجماعية في غزة
جماهير ليفربول تودّع «جوتا».. وتنكس علم الريدز
هيقلب الموازين.. تحديث جديد لـ جوجل لتطبيق الصور الشهير Google Photos
انقلاب سيارة وإصابة 3 أشخاص على صحراوي أطفيح
المستشارة أمل عمار تشارك في القمة العالمية للمرأة 2025 بـ ألمانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إقبال جماهيري على معرض الفيوم للكتاب.. وورش الأطفال تخطف الأنظار

معرض الفيوم للكتاب
معرض الفيوم للكتاب
جمال عاشور

يواصل معرض الفيوم للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، بنادي محافظة الفيوم، استقبال الجماهير، والرواد التي تتوافد عليه من كل مكان في المحافظة، وسط أجواء ثقافية مبهجة تدمج بين الكتاب والفن والمعرفة، وذلك حتى يوم 9 من الشهر الجاري في إطار جهود نشر الوعي ودعم الثقافة في مختلف محافظات مصر.

وقد استقطبت الفعاليات المخصصة للأطفال، لاسيما الورش الفنية وورش الحكي، أعدادًا كبيرة من الزوار الصغار وأولياء أمورهم، حيث تفاعل الأطفال بحماس مع الأنشطة المقدّمة، التي تنوعت بين الرسم، والتلوين، وصناعة الدمى، إلى جانب ورش الحكي التي قدمها نخبة من الفنانين والمبدعين.

من جانبهم، عبّر عدد من الناشرين المشاركين عن رضاهم الكبير تجاه مستوى الإقبال الجماهيري، مشيرين إلى أن المعرض تجاوز التوقعات من حيث عدد الزوار وحجم المبيعات.

كما أكد عدد من رواد المعرض أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات الثقافية في المحافظات، معتبرين أنها خطوة فعالة في نشر الوعي وتوسيع دائرة المعرفة، لافتين إلى أن المعرض تجربة رائعة، ويمثل "فرصة ذهبية" لتعزيز الوعي لدى الأطفال.

وأجمع كثيرون على أهمية استمرار تنظيم المعرض وتكراره بشكل دوري، ليصبح نافذة ثابتة للثقافة في قلب الصعيد، تجمع بين المتعة والمعرفة، وتدعم حركة النشر والقراءة لدى جميع الفئات العمرية.

معرض الفيوم للكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

رسميًا| تنزيل المواليد على بطاقة التموين 2025.. الخطوات والأوراق والمستحقين

مصير عقود الإيجار 59 سنة بعد تعديل قانون الإيجار القديم

رسميًا.. مصير عقود الإيجار 59 سنة بعد تعديل قانون الإيجار القديم

شادي زلطة

أول رد من التعليم على امتحان الكيمياء المتداول بفيس بوك قبل اللجنة بنصف ساعة

قفز 700 جنيه| مفاجأة جديدة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم

قفز 700 جنيه| مفاجأة جديدة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم

الإيجار القديم

حالة وحيدة فقط تعيد قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب مرة أخرى

إجابات امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025

إجابات امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025 .. معلم يعلن الحلول الصحيحة

الإيجار القديم

موعد تفعيل تعديلات قانون الإيجار.. الزيادة وإنهاء العقود في انتظار توقيع الرئيس

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحان الكيمياء بعد توزيعه بلجان الثانوية العامة

بالصور

ندوة توعوية وتثقيفية عن مخاطر الإدمان لأعضاء مركز شباب ناصر بالزقازيق

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

احتفالات ثقافية وفنية بثورة 30 يونيو بمراكز ومدن الشرقية

ثقافة الشرقية
ثقافة الشرقية
ثقافة الشرقية

تحذير طبي من الماسكرا المقاومة للماء: قد تضر العيون

الماسكرا المقاومة للماء تجفف العين وتهدد صحتها
الماسكرا المقاومة للماء تجفف العين وتهدد صحتها
الماسكرا المقاومة للماء تجفف العين وتهدد صحتها

عادات بسيطة قد تدمر صحتك بصمت.. و5 خطوات بسيطة تنقذك

عادات تدمر صحتك ببطء دون أن تلاحظ
عادات تدمر صحتك ببطء دون أن تلاحظ
عادات تدمر صحتك ببطء دون أن تلاحظ

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

رياح على بعض المناطق.. اعرف حالة الطقس اليوم

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد قفزته 500 جنيه.. اعرف سعر الذهب اليوم والدولار في البنوك

عمرو دياب

ابنته مفاجأة الألبوم.. عمرو دياب يطرح " ابتدينا" علي جميع المنصات

صورة عايدة رياض علي ظهر ميسي

عايدة رياض تثير الجدل: لقيت ميسي راسمني على ضهره

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: الأسرار المناخية في الأمطار الصيفية

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: رحيل أحمد عامر.. لحظة صدق مع النفس وعِبرة للأحياء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

المزيد