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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حضور كبير في احتفالية المركز القومي للسينما بذكرى 30 يونيو

مركز الثقافة السينمائية
مركز الثقافة السينمائية
أحمد البهى

أقام مركز الثقافة السينمائية – 36 شارع شريف، التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، عدة فعاليات احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو.

حيث نظّم المركز ورشة تلوين بعنوان "علم مصر" للأطفال، وذلك بهدف تعزيز روح الانتماء الوطني لديهم.

كما تضمنت الفعاليات عرض الفيلم التسجيلي "الشهيد"، من تأليف وإخراج عاطف شكري، وإنتاج المركز القومي للسينما. يستند الفيلم إلى كتاب "حكايات الولاد والأرض" للكاتب محمد نبيل، وهو عمل إنساني يتناول بطولات عدد من شهداء الوطن، وهم العريف عماد أمير رشدي، والمقدم شريف محمد عمر، والرائد محمد أنور جمعة، الذين ضحّوا بأرواحهم فداءً لمصر.

ويُبرز الفيلم بطولات هؤلاء الأبطال في أعقاب ثورة يناير، مسلطًا الضوء على تضحياتهم في سبيل حماية الوطن ومكافحة الإرهاب، من خلال رؤية فنية وإنسانية توثق مرحلة مهمة من تاريخ مصر المعاصر.

وعقب عرض الفيلم، عُقدت ندوة مفتوحة مع الجمهور لمناقشة الفيلم، بحضور صُنّاعه. وقد استضافت الندوة الكاتب محمد نبيل، مؤلف كتاب "حكايات الولاد والأرض"، والناقد السينمائي الأمير أباظة، رئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ورئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، إلى جانب مخرج الفيلم الأستاذ عاطف شكري. وشهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، حيث امتزجت مشاعرهم بين الفخر بتضحيات الشهداء، والألم والدموع.

كما قام رئيس المركز بتفقّد مكتبة مركز الثقافة السينمائية، للوقوف على حالة المحتوى الموجود بها، وبحث سبل الاستفادة من هذا المحتوى التراثي القيم، والبدء في عملية رقمنته.

تأتي هذه الفعاليات في إطار حرص المركز القومي للسينما على تعزيز الوعي الوطني لدى الأجيال الجديدة، وتسليط الضوء على قيم التضحية والانتماء، من خلال أدوات الفن والثقافة.

يُذكر أن الفعاليات أقيمت تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد، مدير عام مركز الثقافة السينمائية – 36 شارع شريف.

مركز الثقافة السينمائية ثورة 30 يونيو ذكرى ثورة 30 يونيو

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