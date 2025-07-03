ابنته مفاجأة الألبوم.. عمرو دياب يطرح " ابتدينا" علي جميع المنصات

طرح الفنان عمرو دياب أغاني ألبومه الجديد" ابتدينا"، اليوم عبر عدد من المنصات، ومنها موقع يوتيوب.

وطرح عمرو دياب أغاني الألبوم التي وصلت الي 15 أغنية، وكانت المفاجأة هو تقديم عمرو دياب أولي أغاني الألبوم “خطفوني” برفقة ابنته جانا دياب.

ومن بين أغاني البوم عمرو دياب الجديد: يلا، ماليش بديل،ارجعلها، دايما فاكر ، شايف قمر.

ويعد ألبوم "ابتدينا" هو التعاون الأول في مجال الألبومات بين الهضبة وشركة سوني العالمية بعد أن أتما شراكة فنية بينهما منذ عدة أشهر .

يذكر أن اخر البومات الفنان عمرو دياب كان "مكانك" والذي طرحه منذ عامين وحقق نجاحا كبيرًا حيث تصدر قوائم الأعلى استماعا في مصر والوطن العربي عبر جميع منصات وتطبيقات الموسيقى .