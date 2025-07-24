رضوى الشربيني: الحب الحقيقي لا يعرف الأعذار والتخطي انتصار

فجرت الإعلامية رضوى الشربيني موجة من التفاعل بعد تصريحات نارية حول الحب، العلاقات، والتخطي، مؤكدة أن الاهتمام هو المعيار الحقيقي للمشاعر الصادقة، وأن الحب الحقيقي لا يعترف بالانشغال ولا يخضع لضغوط الحياة.

في لهجة حاسمة، في حلقة جديدة من برنامجها الأسبوعي هي وبس، المذاع عبر شاشة DMC، قالت الشربيني: مافيش أي ظروف، ومافيش أي شغل، ومافيش أي ريتم حياة سريع أو حتى بطيء يمنع بني آدم إنه يسأل عن حد بيحبه.

وأضافت: لو خطيبك شايف إنك من أولوياته، مش هيبطل يسأل عليكي حتى لو كان مشغول... مش هينفع يقعد يوم ويومين وتلاتة ميعرفش عنك حاجة.

وعن تجربتها الشخصية، أوضحت الشربيني أنها ضد مفهوم الحب غير المشروط، وقالت: بحب العطاء يبقى رايح جاي، مش واقف عندي زي كرة التنس... الحب محتاج تبادل واهتمام متبادل، مش من طرف واحد.

وفي واحدة من أكثر اللحظات تداولا من الحلقة، تحدثت الشربيني عن تخطي العلاقات السابقة قائلة: لما يبقى لا ساقع ولا سخن.. لا بحب ولا بكرهه، لا بدعيله ولا بدعلي عليه... ساعتها تعرفي إنك تخطيتي.

وأكدت أن عدم الاكتراث هو أرقى درجات التعافي العاطفي، مضيفة: شعور التخطي من أحلى الحاجات اللي ممكن تحصلنا... الانتصار الحقيقي لما الشخص يبطل يأثر فيكي.