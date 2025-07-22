شيرين رضا تهاجم منتقدي راغب علامة: "عيب اللي بيحصل.. شكلنا وحش أوي"

أعربت الفنانة شيرين رضا عن استيائها الشديد من حملة الانتقادات التي طالت الفنان اللبناني راغب علامة، بعد قرار منعه من الغناء في مصر مؤخرًا.

وكتبت شيرين رضا عبر حسابها الرسمي:"والله عيب اللي بيحصل ده. شكلنا وحش أوي. ليه مصممين تحرجونا قدام العالم المتحضر؟؟؟"

وأضافت في رسالة موجهة لمنتقدي راغب علامة:"لو فاكرين إن الشتيمة بتأثر، فأنتم مخطئين. الشتيمة منكم تدل على مستوى منحدر من الأخلاق والتربية والجبن والاختباء ورا شاشة. ربنا يشفيكم يا شوية..."

بيان راغب علامه

وأصدر المكتب الاعلامي للفنان راغب علامة بيانا بشأن قرار منعه من الغناء فى مصر، بعد تقبيل إحدى المعجبات له أثناء حفله بالساحل الشمالي.

وجاء نص البيان الخاص بالفنان اللبناني راغب علامة: “السادة الكرام هذا هو البيان الرسمي بيان توضيحي، يتم تداول بيان صحفي منسوب إليّ على بعض المنصات الإعلامية”.

وأضاف بيان الفنان راغب علامة: “أؤكد بشكل قاطع أن هذا البيان لم يصدر عني ولا عن مكتبي الرسمي، ولا يمثلني بأي شكل من الأشكال، وقد تم تواصلي بشكل مباشر مع مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، حيث تم توضيح جميع الأمور بروح من الاحترام المتبادل، وأكدت خلال الاتصال أن أي موقف أو سوء تفاهم لا يتحمله الفنان، هو من مسئولية المنظمين أو لأي جهة أخرى”.

وتابع البيان: “وشددت على أن جمهوري في كل مكان، وفي مصر تحديدًا، هو محور نجاحي ومحط محبتي واحترامي الدائمين، كما أنني اطلعت على ما نُشر في وسائل التواصل الاجتماعي والإضافات التي أضيفت على الفيديوهات والصور، بعد الجولة الفنية الناجحة جدًا في الساحل الشمالي، فأؤكد أن خلال حفلاتي لم يصدر أي تصرف غير لائق من أي من المعجبين أو المحبين، أرجو من الجميع تحري الدقة، وعدم الاعتماد على بيانات غير صادرة من القنوات الرسمية، ‏مع خالص المحبة والتقدير”.