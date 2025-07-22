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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمرو وهبة يسخر من أزمة أحمد فتوح ومنع راغب علامة من الغناء في مصر: العيلة دي حد أداها عين!

راغب علامة
راغب علامة
منار نور

علق الفنان عمرو وهبة على الأزمات المتلاحقة التي طالت لاعب الزمالك أحمد فتوح والمطرب اللبناني راغب علامة، بشكل ساخر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب وهبة:"العيلة دي حد أداها عين… فتوح وعمه!"، في إشارة إلى تزامن تغريم أحمد فتوح مليون جنيه بسبب ظهوره في حفل غنائي دون إذن من نادي الزمالك، مع قرار منع راغب علامة – الذي يُشار إليه ساخرًا بـ"عم فتوح" – من إحياء حفلات في مصر.

وأصدر المكتب الاعلامي للفنان راغب علامة بيانا بشأن قرار منعه من الغناء فى مصر، بعد تقبيل إحدى المعجبات له أثناء حفله بالساحل الشمالي.

وجاء نص البيان الخاص بالفنان اللبناني راغب علامة: “السادة الكرام هذا هو البيان الرسمي بيان توضيحي، يتم تداول بيان صحفي منسوب إليّ على بعض المنصات الإعلامية”.

وأضاف بيان الفنان راغب علامة: “أؤكد بشكل قاطع أن هذا البيان لم يصدر عني ولا عن مكتبي الرسمي، ولا يمثلني بأي شكل من الأشكال، وقد تم تواصلي بشكل مباشر مع مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، حيث تم توضيح جميع الأمور بروح من الاحترام المتبادل، وأكدت خلال الاتصال أن أي موقف أو سوء تفاهم لا يتحمله الفنان، هو من مسئولية المنظمين أو لأي جهة أخرى”.

وتابع البيان: “وشددت على أن جمهوري في كل مكان، وفي مصر تحديدًا، هو محور نجاحي ومحط محبتي واحترامي الدائمين، كما أنني اطلعت على ما نُشر في وسائل التواصل الاجتماعي والإضافات التي أضيفت على الفيديوهات والصور، بعد الجولة الفنية الناجحة جدًا في الساحل الشمالي، فأؤكد أن خلال حفلاتي لم يصدر أي تصرف غير لائق من أي من المعجبين أو المحبين، أرجو من الجميع تحري الدقة، وعدم الاعتماد على بيانات غير صادرة من القنوات الرسمية، ‏مع خالص المحبة والتقدير”.

راغب علامة منع راغب علامة عمرو وهبه

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