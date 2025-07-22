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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد وفيق يسخر من منع راغب علامة الغناء: هو اللي اتباس يا سيادة القاضي

أحمد وفيق
أحمد وفيق
علا محمد

علق الفنان أحمد وفيق قرار وقف الفنان راغب علامة عن الغناء في مصر بعد تقبيل إحدى المعجبات له أثناء حفله بالساحل الشمالي  .

وكتب أحمد وفيق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"راغب علامه مجني عليه ، وليس الجاني ، هو اللي إتباس يا سيادة القاضي .. هو ما نزلش يبوس في المعجبات .. وعليه نطلب البراءة .واستدعاء البويسة للمساءلة ، وفحص انواع الروچ المستخدمة.
حماده كلينتون".


وأصدر المكتب الاعلامي للفنان راغب علامة بيانا بشأن قرار منعه من الغناء فى مصر، بعد تقبيل إحدى المعجبات له أثناء حفله بالساحل الشمالي.

وجاء نص البيان الخاص بالفنان اللبناني راغب علامة: “السادة الكرام هذا هو البيان الرسمي بيان توضيحي، يتم تداول بيان صحفي منسوب إليّ على بعض المنصات الإعلامية”.

وأضاف بيان الفنان راغب علامة: “أؤكد بشكل قاطع أن هذا البيان لم يصدر عني ولا عن مكتبي الرسمي، ولا يمثلني بأي شكل من الأشكال، وقد تم تواصلي بشكل مباشر مع مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، حيث تم توضيح جميع الأمور بروح من الاحترام المتبادل، وأكدت خلال الاتصال أن أي موقف أو سوء تفاهم لا يتحمله الفنان، هو من مسئولية المنظمين أو لأي جهة أخرى”.

وتابع البيان: “وشددت على أن جمهوري في كل مكان، وفي مصر تحديدًا، هو محور نجاحي ومحط محبتي واحترامي الدائمين، كما أنني اطلعت على ما نُشر في وسائل التواصل الاجتماعي والإضافات التي أضيفت على الفيديوهات والصور، بعد الجولة الفنية الناجحة جدًا في الساحل الشمالي، فأؤكد أن خلال حفلاتي لم يصدر أي تصرف غير لائق من أي من المعجبين أو المحبين، أرجو من الجميع تحري الدقة، وعدم الاعتماد على بيانات غير صادرة من القنوات الرسمية، ‏مع خالص المحبة والتقدير”.

راغب علامة قرار وقف الفنان راغب علامة عن الغناء تقبيل إحدى المعجبات حفله بالساحل الشمالي أحمد وفيق

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