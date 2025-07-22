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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد قبلة الساحل.. راغب علامة يصدر بيانًا رسميًا بعد منعه من الغناء في مصر

راغب علامة
راغب علامة
أحمد البهى

أصدر المكتب الاعلامي للفنان راغب علامة بيان، بشأن قرار منعه من الغناء فى مصر، بعد تقبيل إحدى المعجبات له أثناء حفله بالساحل الشمالي.

وجاء نص البيان الخاص بالفنان اللبناني راغب علامة:  السادة الكرام هذا هو البيان الرسمي بيان توضيحي، يتم تداول بيان صحفي منسوب إليّ على بعض المنصات الإعلامية.

وأضاف بيان الفنان راغب علامة : أؤكد بشكل قاطع أن هذا البيان لم يصدر عني ولا عن مكتبي الرسمي، ولا يمثلني بأي شكل من الأشكال، وقد تم تواصلي بشكل مباشر مع مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، حيث تم توضيح كافة الأمور بروح من الاحترام المتبادل، وأكدت خلال الاتصال أن أي موقف أو سوء تفاهم لا يتحمله الفنان، هو من مسؤولية المنظمين أو لأي جهة أخرى.

وتابع البيان : وشددت على أن جمهوري في كل مكان، وفي مصر تحديدًا، هو محور نجاحي ومحط محبتي واحترامي الدائمين، كما أنني اطلعت على ما نُشر في وسائل التواصل الاجتماعي والإضافات التي أضيفت على الفيديوهات والصور، بعد الجولة الفنية الناجحة جدًا في الساحل الشمالي، فأؤكد أن خلال حفلاتي لم يصدر أي تصرف غير لائق من أي من المعجبين أو المحبين، أرجو من الجميع تحري الدقة، وعدم الاعتماد على بيانات غير صادرة من القنوات الرسمية، ‏مع خالص المحبة والتقدير.

راغب علامة الفنان اللبناني راغب علامة الفنان راغب علامة

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