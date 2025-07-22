خناقاتنا كلها مضحكة.. حسام حبيب يعتذر لــ شيرين

وجه الفنان حسام حبيب اعتذارا للفنانة شيرين عبد الوهاب، في تصريحات تليفزيونية على هامش مشاركته في مهرجان جدة بالسعودية.

وقال حسام حبيب: “علاقتي بـ شيرين زي الفل.. الإخوات والأصحاب بيتخانقوا، والناس لو عرفت خناقاتنا كلها مضحكة وبسيطة، هي فنانة عظيمة وصوت الوطن العربي مش صوت مصر بس، وبعتذرلها لو كنت قلت حاجة وقت عصبية وزعلتها، وبقولها حبيبة قلبي أشوفك دايمًا ناجحة وبقول للناس إن مفيش بيني وبينها أي مشكلة”.

على جانب آخر، كشف حسام حبيب عن تعرضه لإصابة كسر في القدم خلال البروفات الخاصة بحفله الأول في موسم جدة، لكن رغم تلك الظروف الصعبة حرص على حضور الحفل والوقوف على المسرح رغم الألم، وظهر مستخدماً العكاز ومرتديًا جبيرة، متحاملاً على إصابته احتراما لجمهوره السعودي.