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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تخفيضات تصل إلى 30%.. محافظ القاهرة يفتتح النسخة السابعة من مهرجان الجبن المصري بالزمالك

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مريم عزت

افتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة النسخة السابعة من مهرجان الجبن المصرى ومنتجات الألبان بحديقة الحرية بالزمالك والذي يستمر  في الفترة من ٢٨ أكتوبر إلى ٣١ أكتوبر .

ويقام المهرجان تحت رعاية محافظة القاهرة، ويشارك فيه عدد كبير من الشركات العاملة فى صناعة الألبان ومنتجاتها.

محافظ القاهرة 

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقدم الدعم الكامل لهذا النوع من المعارض التى تستهدف توفير السلع الغذائية عالية الجودة للمواطنين بأسعار مخفضة، كما تشجع الصناعة المصرية، وتخلق العديد من فرص العمل، مشيرًا إلى أن المعارض المتنوعة تسهم فى زيادة المعروض،  وتخفيض الأسعار.

وأثنى محافظ القاهرة على الإقبال الكبير من جانب المواطنين لشراء منتجات المعرض،  كما أثنى على جودة المعروضات التى تقدمها الشركات بالسوق المحلي،  خاصة وأن أغلب هذه المعروضات يتم تصديرها للخارج.

ويستهدف المعرض تطوير صناعة الجبن فى مصر ووضعها على المسار الصحيح الهادف إلى جعل الجبن المصرى بأنواعه المختلفة واحدًا من أهم المنتجات التى يمكن التوسع في تصديرها .

ويشارك فى المهرجان  أكثر من ٥٠ عارضا من كبريات الشركات المصرية المتخصصة فى صناعة الأجبان والحلوى والتى تقدم تخفيضات على بعض المنتجات تصل إلى٣٠%، كما يضم المهرجان منافذ لبيع السلع الغذائية، والعسل، والبيض،  والتوابل، وزيت الزيتون، والمخبوزات ، والحلويات ، بالإضافة إلى معرض للحرف اليدوية ، كما تم تخصيص أماكن لذوى الهمم لعرض منتجاتهم .

ويشهد المهرجان توزيع جوائز عديدة للجماهير من بينها منتجات ألبان طبيعية وجبن، وعسل، وحلوى مصنوعة بالجبن واللبن .

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة مهرجان الجبن المصرى

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