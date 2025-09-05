حسام حبيب يهنئ هيفاء وهبي بأغنيتها توأم روحي»

قدّم الفنان حسام حبيب التهنئة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بمناسبة إطلاق أغنيتها الجديدة «توأم روحي».



وعبّر حبيب عن سعادته بالأغنية عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، حيث كتب:

«هيفاء وهبي + أغنية جديدة = يطير فرح.. مبروك على توأم روحي».



يذكر أن أغنية "توأم روحي" من ألبوم هيفاء وهبي الجديد، والذي يصدر على أربع مراحل متتالية، تضم كل مرحلة خمس أغنيات مختلفة، ما يمنح الألبوم تنوعا موسيقيا واستعراضا لألوان فنية متعددة، وهو الأمر الذي يعد تجربة مبتكرة في عالم الغناء.

ويشهد الألبوم تعاون هيفاء مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في مصر والوطن العربي، من بينهم الموزعان توما وكولوبيكس، والشعراء والملحنون مثل عزيز الشافعي، إيهاب عبدالواحد، وتامر حسين، لتقديم محتوى متنوع ومتجدد يلامس مختلف الأذواق الفنية.