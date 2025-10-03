قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التضامن: رفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب النيل ومساعدات للمتضررين
محافظ أسيوط: منسوب النيل طبيعي ولا صحة لشائعات غمر الجزر بالمياه
حماس تسلم الوسطاء ردها على خطة ترامب لوقف حرب غزة.. تفاصيل
ترامب يضع آخر مهلة .. وتهديد بـ «فتح أبواب جحيم».. بكري يكشف معركة الشرق الأوسط
التحقيق مع المتهمين في اقتحام فرع شركة فوري بـ كرداسة
إعلان حرب| تعليق ناري من عمرو أديب على غرق أراضي طرح النهر
بكري: اتهام مصر بحشد القوات كذب .. واحتلال رفح فجر التوتر مع إسرائيل
بسمة وهبة: جيل Z مهدد بفقدان هويته بسبب سطوة التكنولوجيا
إسرائيل تهدد بـ 3 إجراءات ضد غزة إذا رفضت حماس خطة ترامب
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم
فيضان النيل| مستشار وزير الري الأسبق يكشف سر ظاهرة طرح النهر: منسوب المياه يرتفع في الصيف 3 أضعاف الشتاء
وكأنه في السماء.. مشاهد لطريق سريع مشيد فوق بحيرة يوتشنغ المالحة بالصين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الهلال الأحمر يرفع درجة الاستعداد للقصوى لمواجهة ارتفاع منسوب النيل

الخلاب الأحمر
الخلاب الأحمر
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

رفع الهلال الأحمر المصري درجة الاستعداد القصوى، استعدادًا لمساندة سلطات الدولة في مواجهة آثار ارتفاع منسوب نهر النيل بالمحافظات المتضررة.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائبة الرئيسة الشرفية للهلال الأحمر المصري، بالمتابعة وتقييم احتياجات أهالي القرى المتضررة بالمحافظات.

وتواصل فرق الاستجابة أثناء الطوارئ بمحافظة المنوفية في الوصول للقرى المتضررة.

وفي سياق متصل، تتابع غرفة العمليات المركزية رفع كفاءة واستعداد فروع الهلال الأحمر المصري بالمحافظات الـ 15 الأكثر عرضة لمخاطر ارتفاع منسوب نهر النيل.

وقامت فرق الهلال الأحمر المصري فرع المنوفية، رفقة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بتقييم ميداني لاحتياجات المتضررين من ارتفاع منسوب نهر النيل في قرية جُزيّ مركز منوف، وذلك في إطار دوره كجهاز مساند لسلطات الدولة في أوقات الأزمات. 

ولفت المسح الميداني إلى أن الخسائر في قرية جُزيّ، تمثلت في غرق حظائر للمواشي، دون خسائر في الأرواح.

وتستعد فرق الهلال الأحمر المصري، للتدخلات اللازمة في قرية دلهوم مركز أشمون، إحدى القرى الأكثر تضررًا.

الهلال الأحمر المصري يرفع الهلال الأحمر المصري درجة الاستعداد القصوى مواجهة آثار ارتفاع منسوب نهر النيل وزيرة التضامن الأحمر المصري احتياجات أهالي القرى المتضررة بالمحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

التلميذ المصاب

حدفته بالكتاب| معلمة تصيب تلميذا بجرح في القرنية.. ووالدته: مش هسيب حق ابني

حقيقة غرق المنوفية والبحيرة بسبب فيضان النيل.. الحكومة توضح وتتخذ إجراء

الناس بتخرج من بيوتها عوم.. غرق أراضي ومنازل طرح النهر في المنوفية

عواصف ترابية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

الإسكان

رسميا.. فتح باب التسجيل عبر المنصة الموحدة لحجز الشقق البديلة للإيجار القديم

الإيجار القديم

الأوراق المطلوبة للحصول على شقة لأصحاب الإيجار القديم

محمود الخطيب

إغلاق باب الترشح لانتخابات الأهلي بعد تلقي أوراق 16 متقدما

ترشيحاتنا

بوستر حفل عمرو دياب

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في دبي1 نوفمبر

رحمة أحمد فرج

أول ظهور لـ رحمة أحمد فرج بعد خروجها من المستشفى

هند عاكف

هند عاكف ومصطفى عبد السلام في البروفات الأخيرة من مسرحية عجب العجاب

بالصور

وكأنه في السماء.. مشاهد لطريق سريع مشيد فوق بحيرة يوتشنغ المالحة بالصين

طريق سريع فوق بحيرة يوتشنغ المالحة يثير الإعجاب في الصين
طريق سريع فوق بحيرة يوتشنغ المالحة يثير الإعجاب في الصين
طريق سريع فوق بحيرة يوتشنغ المالحة يثير الإعجاب في الصين

انطلاق مسابقات تراث أدب الخيل بمهرجان الشرقية للخيول العربية

مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة
مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة
مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة

نصائح تساعدك على اختيار ملابس مناسبة

خطوات بسيطة تساعدك على اختيار ملابسك بسرعة
خطوات بسيطة تساعدك على اختيار ملابسك بسرعة
خطوات بسيطة تساعدك على اختيار ملابسك بسرعة

استشاري مناعة: أجهزة الجيم تحمل بكتيريا أكثر 74 مرة مقارنة بدورات المياه العامة

أجهزة الجيم تنقل البكتيريا أكثر من الحمامات العامة
أجهزة الجيم تنقل البكتيريا أكثر من الحمامات العامة
أجهزة الجيم تنقل البكتيريا أكثر من الحمامات العامة

فيديو

المنوفية تغرق

المياه غرقت البيوت.. فيضان مفاجئ يداهم قرية دلهمو بالمنوفية

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد