التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين المصري والبنك الأهلي بالدوري

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مواجهة المصري البورسعيدي والبنك الأهلي، في اللقاء المقام حاليًا على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

مجريات الشوط الأول

جاءت الأفضلية لصالح المصري البورسعيدي، حيث فرض لاعبوه السيطرة على وسط الملعب وأهدروا عدة فرص محققة عبر صلاح محسن وعبد الرحيم دغموم، في الوقت الذي غابت فيه الخطورة الهجومية عن البنك الأهلي.

موقف الفريقين في جدول الدوري

يدخل المصري المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 15 نقطة، بينما يخوض البنك الأهلي اللقاء من المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة.

تشكيل المصري البورسعيدي

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: أحمد عيد، باهر المحمدي، خالد صبحي، عمرو السعداوي

خط الوسط: حسن علي، أحمد القرموطي، محمود حمادة، عمر الساعي

خط الهجوم: صلاح محسن، عبد الرحيم دغموم

تشكيل البنك الأهلي