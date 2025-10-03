موعد إعلان قائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو

يواصل منتخب مصر استعداداته لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والمقرر إقامتهما خلال شهر أكتوبر الجاري.

ويحتاج الفراعنة إلى نقطتين فقط من المباراتين المقبلتين لضمان حسم بطاقة التأهل رسميًا للمونديال، بعدما تصدروا المجموعة برصيد 20 نقطة، متفوقين على بوركينا فاسو الوصيف الذي يملك 15 نقطة.

موعد مباريات مصر في تصفيات كأس العالم

يلتقي المنتخب المصري مع جيبوتي يوم الثلاثاء 8 أكتوبر، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

ويواجه غينيا بيساو يوم الأحد 12 أكتوبر، في ختام مشواره بالتصفيات.

إعلان قائمة المنتخب

وكشف الحساب الرسمي لمنتخب مصر أن قائمة اللاعبين ستُعلن يوم السبت 4 أكتوبر، استعدادًا لمعسكر أكتوبر، الذي سيشهد التحضيرات النهائية لخوض المباراتين.

وكان المنتخب تعادل في الجولة الماضية سلبيًا مع بوركينا فاسو، ليقترب خطوة كبيرة من تحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم 2026.