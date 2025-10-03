ده الأهلي عنده فضايح.. أحمد سليمان ينفعل بسبب تقليل إسلام الشاطر من الزمالك

انفعل أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على الهواء، عبر قناة «إم بي سي مصر 1»، خلال تكرار إسلام الشاطر لاعب الأهلي السابق عن الفارق مع الغريم التقليدي، الأهلي.



وَرَدَّ أحمد سليمان على إسلام الشاطر، نجم الأهلي السابق، بشأن الحديث عن وجود فوارق بين الناديين، قائلًا: «رابع مرة تقولي هو ده الفرق.. فرق إيه؟!».

وأضاف عبر قناة «إم بي سي مصر 1»: «هو عمر النادي الأهلي كان في مشاكل زي كدة؟!، ده فضايح الفترة اللي فاتت».

وأكمل: «اللاعب ده مش راضي بعقده، واللاعب ده مكشر، وده يروح للجمهور، وده ينزل بيان، عُمر النادي الأهلي ما كان لعِّيبته بينزلوا بيانات».

واستطرد: «ده ينزل وده ينزل. لازم تكون صريح مع الناس ولا تخبي ولا تداري وكل حاجة بتتعرف».