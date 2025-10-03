سكاي: غياب هذا اللاعب وراء تراجع مستوى محمد صلاح في ليفربول هذا الموسم

ألقت شبكة "سكاي سبورتس" الضوء على تراجع مستوى النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، خلال الموسم الجاري، معتبرة أن غياب ترينت ألكسندر أرنولد هو السبب الرئيسي وراء هذا التراجع.

ويستعد ليفربول لمواجهة قوية أمام تشيلسي مساء السبت على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أسبوع صعب تلقى خلاله خسارتين متتاليتين أمام كريستال بالاس في الدوري وجالطة سراي بدوري أبطال أوروبا.

وذكرت "سكاي" أن صلاح لم يسجل أي هدف من اللعب المفتوح منذ الجولة الأولى، كما شهدت إحصائياته التهديفية وانخفاضًا في لمساته داخل منطقة الجزاء وعدد تسديداته مقارنة بالموسم الماضي الذي قاد فيه الفريق لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي.

وأشارت الشبكة إلى أن العامل الأبرز في هذا التراجع يعود لرحيل أرنولد إلى ريال مدريد، إذ كان انسجامه مع صلاح على الجبهة اليمنى سلاحًا فتاكًا لليفربول، حيث صنع له 147 تمريرة في الموسم الماضي، وهو رقم يتفوق بنسبة 36% على أي ثنائي آخر في البريميرليج.

وأضاف التقرير أن البدائل مثل جيريمي فريمبونج وكونور برادلي، وحتى دومينيك سوبوسلاي، لم يتمكنوا من تعويض ما يقدمه أرنولد من تمريرات نوعية، حيث بلغ متوسط تمريراته المفتاحية 5.6 لكل 90 دقيقة، مقابل 3.5 فقط لسوبوسلاي.

وأكدت "سكاي" أن الانسجام الذي بُني على مدار سنوات بين صلاح وأرنولد يصعب تعويضه سريعًا، مشيرة إلى أن ليفربول بحاجة إلى لاعب استثنائي لإعادة التوازن، وإلا سيظل صلاح بعيدًا عن أفضل مستوياته.