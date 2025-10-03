قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء الحفظ من الفيضانات.. كلمات ترفع البلاء وتجعلك في رعاية الله
مصور يوثق لحظة نادرة بين فيل وطائر المينا فى غابة هندية ضبابية
شوط أول سلبي بين سموحة والإسماعيلي بالدوري
فيضان النيل يغرق بيوت المنوفية والأهالي يتنقلون بالمراكب| شاهد
موعد امتحانات شهر أكتوبر 2025 في المدارس .. قرار عاجل
العميد عصام عطا الله: الدفاع الجوي نجح في تأمين عبور القوات للضفة الشرقية.. وأسقطنا العشرات من طائرات العدو
انفجار ضخم بمستودع بناء في تركيا.. شاهد
«سيارتك بالإنترنت».. مفاجأة تكشفها وزارة الاتصالات تغيّر مستقبل التنقل
من التشوهات لفقدان البصر .. طبيب يكشف كوارث منتحلي صفة أطباء التجميل
طارق العكاري: الجيش المصري موجود للدفاع عن الأمن القومي
تفاصيل توزيع درجات أعمال السنة لطلاب صفوف النقل .. توضيح عاجل
شاهد تظاهرة حب لـ ليلى علوي فى ندوة تكريمها بمهرجان الإسكندرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أكبر سقوط في مسيرة فايلر التدريبية.. فيلادلفيا يسحق دي سي يونايتد بسداسية نظيفة

فايلر
فايلر
إسلام مقلد

تلقى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق دي سي يونايتد، هزيمة تاريخية هي الأثقل في مسيرته التدريبية، بعدما خسر فريقه أمام فيلادلفيا بستة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أودي فيلد، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الأمريكي الممتاز.

سداسية قاسية على أرض دي سي يونايتد

افتتح فيلادلفيا التسجيل في الدقيقة 17 عبر برونو دامياني، قبل أن يضاعف النتيجة بخطأ كارثي من مدافع دي سي يونايتد ويليام كونتر أنتلي، الذي سجل في مرماه عند الدقيقة 33، وبعدها بأربع دقائق فقط، أضاف إنديانا فاسيليف الهدف الثالث، ليقضي مبكرًا على آمال أصحاب الأرض.

ومع بداية الشوط الثاني، عزز ميلان إيلوسكي تفوق فيلادلفيا بالهدف الرابع في الدقيقة 49، ثم عاد فاسيليف ليسجل هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه بعد دقيقة واحدة فقط. وفي الدقيقة 53، أطلق ميكائيل أوهري رصاصة الرحمة مسجلًا الهدف السادس، ليكمل مهرجان الأهداف.

ترتيب متناقض بين القمة والقاع

بهذا الفوز العريض، رفع فيلادلفيا رصيده إلى 63 نقطة، معززًا صدارته لجدول ترتيب القسم الشرقي من الدوري الأمريكي. في المقابل، واصل دي سي يونايتد تراجعه، حيث تجمد رصيده عند 25 نقطة، ليستقر في قاع الجدول ويقترب من أسوأ مواسمه في السنوات الأخيرة.

فايلر يسجل أكبر خسارة في مسيرته

الهزيمة لم تكن مجرد ثلاث نقاط ضائعة لفريق دي سي يونايتد، بل شكلت لطمة قوية لمدربه السويسري رينيه فايلر، البالغ من العمر 52 عامًا، إذ تعد الخسارة الأكبر في مسيرته التدريبية، متجاوزة هزيمتيه السابقتين بخماسية نظيفة، الأولى مع شافهاوسين أمام لوجانو، والثانية مع آراو ضد بازل.

هذه النتيجة الثقيلة تضع فايلر وفريقه تحت ضغوط مضاعفة، خاصة مع توالي النتائج السلبية، ما يثير التساؤلات حول قدرته على إنقاذ موسم دي سي يونايتد من الانهيار الكامل.

السويسري رينيه فايلر فايلر دي سي يونايتد فيلادلفيا الدوري الأمريكي الممتاز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

