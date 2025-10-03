أكبر سقوط في مسيرة فايلر التدريبية.. فيلادلفيا يسحق دي سي يونايتد بسداسية نظيفة

تلقى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق دي سي يونايتد، هزيمة تاريخية هي الأثقل في مسيرته التدريبية، بعدما خسر فريقه أمام فيلادلفيا بستة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أودي فيلد، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الأمريكي الممتاز.

سداسية قاسية على أرض دي سي يونايتد

افتتح فيلادلفيا التسجيل في الدقيقة 17 عبر برونو دامياني، قبل أن يضاعف النتيجة بخطأ كارثي من مدافع دي سي يونايتد ويليام كونتر أنتلي، الذي سجل في مرماه عند الدقيقة 33، وبعدها بأربع دقائق فقط، أضاف إنديانا فاسيليف الهدف الثالث، ليقضي مبكرًا على آمال أصحاب الأرض.

ومع بداية الشوط الثاني، عزز ميلان إيلوسكي تفوق فيلادلفيا بالهدف الرابع في الدقيقة 49، ثم عاد فاسيليف ليسجل هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه بعد دقيقة واحدة فقط. وفي الدقيقة 53، أطلق ميكائيل أوهري رصاصة الرحمة مسجلًا الهدف السادس، ليكمل مهرجان الأهداف.

ترتيب متناقض بين القمة والقاع

بهذا الفوز العريض، رفع فيلادلفيا رصيده إلى 63 نقطة، معززًا صدارته لجدول ترتيب القسم الشرقي من الدوري الأمريكي. في المقابل، واصل دي سي يونايتد تراجعه، حيث تجمد رصيده عند 25 نقطة، ليستقر في قاع الجدول ويقترب من أسوأ مواسمه في السنوات الأخيرة.

فايلر يسجل أكبر خسارة في مسيرته

الهزيمة لم تكن مجرد ثلاث نقاط ضائعة لفريق دي سي يونايتد، بل شكلت لطمة قوية لمدربه السويسري رينيه فايلر، البالغ من العمر 52 عامًا، إذ تعد الخسارة الأكبر في مسيرته التدريبية، متجاوزة هزيمتيه السابقتين بخماسية نظيفة، الأولى مع شافهاوسين أمام لوجانو، والثانية مع آراو ضد بازل.

هذه النتيجة الثقيلة تضع فايلر وفريقه تحت ضغوط مضاعفة، خاصة مع توالي النتائج السلبية، ما يثير التساؤلات حول قدرته على إنقاذ موسم دي سي يونايتد من الانهيار الكامل.