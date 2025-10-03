قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سكالوني يعلن قائمة الأرجنتين لمواجهتي فنزويلا وبورتوريكو الودية
الدستور والانتخابات.. الرئيس الفلسطيني يكشف مراحل الانتقال من السلطة إلى الدولة
التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين المصري والبنك الأهلي بالدوري
اشتباكات فلسطينية في خان يونس.. وحماس تعلن خسائرها
تفاصيل القواعد والجهات المسئولة عن تخصيص الوحدات البديلة للمُستأجرين
بعد غمر الفيضان لـ 60 فدانا.. البحيرة ترفع درجة الاستعداد وتطمئن المواطنين
البيت الأبيض: أمريكا مهددة بخسارة 15 مليار دولار بسبب الإغلاق الحكومي
لمحبي الـ بيك أب.. ماذا تقدم كي جي إم موسو 2025؟
رابط الاستعلام عن معاش نوفمبر 2025 وموعد الصرف
اكتشاف أسرار الجانب البعيد من القمر تعود إلى 2.8 مليار سنة.. ما القصة؟
بين السد العالي والطمي الغني | كيف تحوّل فيضان النيل من خطر إلى نعمة؟ خبير يجيب
محافظ أسيوط: لا خطر على السكان.. فيضان النيل تحت السيطرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد غمر الفيضان لـ 60 فدانا.. البحيرة ترفع درجة الاستعداد وتطمئن المواطنين

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة تتابع عن كثب ارتفاع منسوب نهر النيل بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، مشيرة إلى أن الوضع العام مطمئن حتى الآن، رغم وجود ارتفاع ملحوظ في مناسيب المياه هذا العام.

وقالت المحافظ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، إن المتابعة اليومية لمنسوب النهر تتم منذ أكثر من شهر، وذلك في إطار خطة استباقية لمواجهة أي تغير مفاجئ في مناسيب المياه.

60 فدانًا تأثرت بالغمر.. وارتفاع المياه بين 40 و50 سم

كشفت عازر أن هناك ما يقرب من 60 فدانًا من أراضي طرح النهر قد تأثرت بالفعل بمياه النيل، حيث تراوح منسوب الغمر فيها بين 40 إلى 50 سنتيمترًا، وهو ما يجعلها غير صالحة حاليًا للزراعة أو الاستخدام المؤقت.

وأشارت إلى أن هذه الأراضي بطبيعتها تقع في مناطق منخفضة وملاصقة للمجرى الرئيسي للنهر، مما يجعلها أكثر عرضة للغمر عند ارتفاع المنسوب، خاصة في موسم الفيضان أو الأمطار الغزيرة.

تنسيق كامل بين أجهزة الدولة لرصد الموقف

أكدت محافظ البحيرة أن هناك تنسيقًا دائمًا ومفتوحًا بين المحافظة ووزارتي الري والزراعة، بالإضافة إلى غرف العمليات بالمراكز المحلية، بهدف رصد أي تطورات لحظية في مناسيب المياه بطول مجرى النهر داخل نطاق المحافظة.

وأضافت أن أجهزة المحافظة مستعدة للتدخل السريع في حالة حدوث أي تطورات مفاجئة، سواء من خلال عمليات الإجلاء الوقائي أو توفير البدائل للأراضي المتأثرة، مؤكدة أن الأولوية القصوى حاليًا هي الحفاظ على سلامة المواطنين.

التعديات تمثل خطورة.. والحلول قيد التنفيذ

أوضحت عازر أن جزءًا من المشكلة يكمن في التعديات على أراضي طرح النهر، سواء عبر الزراعة أو البناء، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تزيد من حجم الخطر وقت ارتفاع المناسيب، ما يستدعي تدخلًا حاسمًا لتنظيم هذه المناطق.

وأكدت أن المحافظة تعمل على تسوية هذا الملف بالشكل القانوني، بما يضمن تقليل الخسائر في المستقبل، ويحمي المواطنين من أي تبعات محتملة لارتفاع المياه.

حملات توعية وتحذيرات للسكان

وأشارت محافظ البحيرة إلى أن أجهزة المحافظة تنفذ حاليًا حملات توعية ميدانية وإعلامية للسكان، خاصة أولئك القاطنين قرب أراضي طرح النهر، لحثهم على الابتعاد عن الأماكن المعرضة للخطر، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لحماية أرواحهم وممتلكاتهم.

كما شددت على أن التواصل مع المواطنين مستمر على مدار الساعة، من خلال الوحدات المحلية وغرف الطوارئ، مؤكدة أن أي بلاغ أو استغاثة يتم التعامل معها فورًا.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن الوضع في البحيرة لا يستدعي القلق، وكل الإجراءات الوقائية معمول بها، مشيرة إلى أن الأجهزة المعنية ترصد وتتابع وتنفذ على الفور، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع ارتفاع منسوب نهر النيل ومواجهة أي طارئ.

الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة وزارة الموارد المائية والري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

سارة خليفة

سارة خليفة في أقوالها: هذا الشخص حاول يغتصبنـ.ـي | نص التحقيقات

التلميذ المصاب

حدفته بالكتاب| معلمة تصيب تلميذا بجرح في القرنية.. ووالدته: مش هسيب حق ابني

عواصف ترابية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

حقيقة غرق المنوفية والبحيرة بسبب فيضان النيل.. الحكومة توضح وتتخذ إجراء

الناس بتخرج من بيوتها عوم.. غرق أراضي ومنازل طرح النهر في المنوفية

الإسكان

رسميا.. فتح باب التسجيل عبر المنصة الموحدة لحجز الشقق البديلة للإيجار القديم

ترشيحاتنا

زد 2011

زد 2011 يهزم وادي دجلة بخماسية ويواصل التألق في دوري الجمهورية

سموحة

سموحة يُعلن عن عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية

صورة من اللقاء

الاتحاد يتقدم على المقاولون العرب بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري

بالصور

نصائح تساعدك على اختيار ملابس مناسبة

خطوات بسيطة تساعدك على اختيار ملابسك بسرعة
خطوات بسيطة تساعدك على اختيار ملابسك بسرعة
خطوات بسيطة تساعدك على اختيار ملابسك بسرعة

استشاري مناعة: أجهزة الجيم تحمل بكتيريا أكثر 74 مرة مقارنة بدورات المياه العامة

أجهزة الجيم تنقل البكتيريا أكثر من الحمامات العامة
أجهزة الجيم تنقل البكتيريا أكثر من الحمامات العامة
أجهزة الجيم تنقل البكتيريا أكثر من الحمامات العامة

أسرع طريقة للتخلص من الكرش.. طبيب قلب يوضح

السكر والإنسولين والدهون الحشوية
السكر والإنسولين والدهون الحشوية
السكر والإنسولين والدهون الحشوية

تحذير صحي من تناول نوى المشمش.. بها مادة سامة تهدد الصحة

أضرار المشمش المجفف
أضرار المشمش المجفف
أضرار المشمش المجفف

فيديو

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد