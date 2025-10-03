بعد غمر الفيضان لـ 60 فدانا.. البحيرة ترفع درجة الاستعداد وتطمئن المواطنين

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة تتابع عن كثب ارتفاع منسوب نهر النيل بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، مشيرة إلى أن الوضع العام مطمئن حتى الآن، رغم وجود ارتفاع ملحوظ في مناسيب المياه هذا العام.

وقالت المحافظ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، إن المتابعة اليومية لمنسوب النهر تتم منذ أكثر من شهر، وذلك في إطار خطة استباقية لمواجهة أي تغير مفاجئ في مناسيب المياه.

60 فدانًا تأثرت بالغمر.. وارتفاع المياه بين 40 و50 سم

كشفت عازر أن هناك ما يقرب من 60 فدانًا من أراضي طرح النهر قد تأثرت بالفعل بمياه النيل، حيث تراوح منسوب الغمر فيها بين 40 إلى 50 سنتيمترًا، وهو ما يجعلها غير صالحة حاليًا للزراعة أو الاستخدام المؤقت.

وأشارت إلى أن هذه الأراضي بطبيعتها تقع في مناطق منخفضة وملاصقة للمجرى الرئيسي للنهر، مما يجعلها أكثر عرضة للغمر عند ارتفاع المنسوب، خاصة في موسم الفيضان أو الأمطار الغزيرة.

تنسيق كامل بين أجهزة الدولة لرصد الموقف

أكدت محافظ البحيرة أن هناك تنسيقًا دائمًا ومفتوحًا بين المحافظة ووزارتي الري والزراعة، بالإضافة إلى غرف العمليات بالمراكز المحلية، بهدف رصد أي تطورات لحظية في مناسيب المياه بطول مجرى النهر داخل نطاق المحافظة.

وأضافت أن أجهزة المحافظة مستعدة للتدخل السريع في حالة حدوث أي تطورات مفاجئة، سواء من خلال عمليات الإجلاء الوقائي أو توفير البدائل للأراضي المتأثرة، مؤكدة أن الأولوية القصوى حاليًا هي الحفاظ على سلامة المواطنين.

التعديات تمثل خطورة.. والحلول قيد التنفيذ

أوضحت عازر أن جزءًا من المشكلة يكمن في التعديات على أراضي طرح النهر، سواء عبر الزراعة أو البناء، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تزيد من حجم الخطر وقت ارتفاع المناسيب، ما يستدعي تدخلًا حاسمًا لتنظيم هذه المناطق.

وأكدت أن المحافظة تعمل على تسوية هذا الملف بالشكل القانوني، بما يضمن تقليل الخسائر في المستقبل، ويحمي المواطنين من أي تبعات محتملة لارتفاع المياه.

حملات توعية وتحذيرات للسكان

وأشارت محافظ البحيرة إلى أن أجهزة المحافظة تنفذ حاليًا حملات توعية ميدانية وإعلامية للسكان، خاصة أولئك القاطنين قرب أراضي طرح النهر، لحثهم على الابتعاد عن الأماكن المعرضة للخطر، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لحماية أرواحهم وممتلكاتهم.

كما شددت على أن التواصل مع المواطنين مستمر على مدار الساعة، من خلال الوحدات المحلية وغرف الطوارئ، مؤكدة أن أي بلاغ أو استغاثة يتم التعامل معها فورًا.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن الوضع في البحيرة لا يستدعي القلق، وكل الإجراءات الوقائية معمول بها، مشيرة إلى أن الأجهزة المعنية ترصد وتتابع وتنفذ على الفور، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع ارتفاع منسوب نهر النيل ومواجهة أي طارئ.