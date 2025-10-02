قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الدفاع المدني السوداني يحذر: الفيضانات تحاصر 7 مناطق بالخرطوم

انهيار الحواجز الترابية
انهيار الحواجز الترابية
القسم الخارجي

تشهد العاصمة السودانية الخرطوم ومحيطها أوضاعًا مقلقة بعد ارتفاع مناسيب نهر النيل، ما أدى إلى محاصرة مياه الفيضانات لسبع مناطق رئيسية في الولاية، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة.

وقال مساعد المدير العام للدفاع المدني، اللواء قرشي حسين، في تصريحات إعلامية، إن المياه تحاصر مناطق: الريف الجنوبي، الجموعية، العزوزاب، الكلاكلة القلعة، الشقيلاب، الفكي هاشم، ود رملي، إضافة إلى جزيرة توتي. 

وأكد أن هذه المناطق تشكل خطورة حقيقية، إلا أن الأوضاع لا تزال "تحت السيطرة" بفضل الجسور الواقية التي تحمي المناطق السكنية حتى اللحظة.

وأضاف حسين أن الدفاع المدني نشر ارتكازات ميدانية ويتابع مناسيب النيل على مدار اليوم، مؤكداً الاستعداد للتدخل السريع في حال حدوث أي تسريب أو انهيار إضافي.

من جانبها، أشارت وزارة الزراعة والرعي إلى انخفاض في المياه الواردة من إثيوبيا، إذ تراجع الوارد إلى 382 مليون متر مكعب مقارنة بـ633 مليون متر مكعب يوم الثلاثاء. ورغم هذا الانخفاض، فإن مستويات المياه ما زالت مرتفعة في قطاع الخرطوم ـ كبجار، ما دفع الوزارة إلى دعوة المواطنين القاطنين على ضفاف النيل لاتخاذ إجراءات وقائية لحماية الأرواح والممتلكات.

في السياق نفسه، أطلقت غرفة طوارئ محلية وادي حلفا تحذيراً عاجلاً للسكان بضرورة توخي الحذر، بعد رصد ارتفاع خطير في منسوب مياه النيل ببحيرة النوبة. وأكدت لجان المقاومة في المنطقة أن الوضع يستدعي استعداداً شاملاً من المجتمع المحلي، مع الدعوة إلى إخلاء المناطق المنخفضة وتجنب الطرق التي قد تغمرها المياه.

وتداول ناشطون ومتطوعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع تظهر انهيار معظم الحواجز الترابية التي شيدها الأهالي في محاولات يائسة لمنع تدفق المياه إلى الأحياء السكنية، وهو ما أدى فعلياً إلى تسرب المياه داخل بعض القرى والمناطق السكنية.

فيضانات الخرطوم السودان

ذهب

توقف موجة صعود قياسي للذهب مع ارتفاع الدولار

