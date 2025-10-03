قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

تفاصيل القواعد والجهات المسئولة عن تخصيص الوحدات البديلة للمُستأجرين

الإيجار القديم - أرشيفية
الإيجار القديم - أرشيفية
محمد الشعراوي

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق منصة إلكترونية عبر منصة مصر الرقمية لاستقبال طلبات أصحاب الإيجار القديم الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وذلك ضمن جهود الدولة لتوفير بدائل سكنية ملائمة تحقق التوازن بين حقوق المستأجرين و الملاك.

وأعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة الخاصة بالمواطنين المخاطبين بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك عبر منصة مصر الرقمية، ابتداءً من اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025.
 

ومن المقرر أن يستمر تلقي طلبات حجز الوحدات حتى 3 أشهر، عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء والقانون رقم 134 لسنة 2025.

وصدر مؤخرا عن مجلس الوزراء مشروع قرار يحدد القواعد والإجراءات الخاصة بتطبيق أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، المتعلقة بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في ضوء قوانين الإيجار القديمة، وما يترتب عليها من توفير وحدات بديلة للمستأجرين.

وينص القانون على حق كل مستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار بموجب القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو بالتمليك، من الوحدات التي توفرها الدولة، وذلك قبل انتهاء المدد القانونية المقررة لإنهاء العقود، ووفقًا لضوابط واضحة تراعي العدالة والشفافية.

حدّد القرار عددًا من الجهات المختصة بعملية التخصيص، تشمل: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وأجهزتها التابعة، وحدات الإدارة المحلية، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية.

ويتولى صندوق الإسكان الاجتماعي التنسيق بين هذه الجهات لتحديد أعداد الوحدات المتاحة في كل محافظة ومساحاتها وأغراضها، على أن تُعرض على مجلس الوزراء لاعتمادها.

ونص القرار على إنشاء إدارة مركزية جديدة داخل الصندوق تحت مسمى «الإيجار والسكن البديل»، تتولى تلقي الطلبات وفحصها.

أنظمة التخصيص المتاحة

أوضح مشروع القرار أن الوحدات يمكن تخصيصها بعدة أنظمة، تشمل: الإيجار، الإيجار المنتهي بالتمليك، التمليك عبر التمويل العقاري، التمليك بالسداد النقدي المباشر، أو التمليك بنظام الأقساط وفق ما تحدده الإعلانات الرسمية.

وللتيسير على المواطنين، خاصة كبار السن وذوي الإعاقة، أجاز القرار تقديم الطلبات إلكترونيًا عبر المنصة الرسمية، أو ورقيًا من خلال مكاتب البريد بالمحافظات.

ويلتزم صندوق الإسكان الاجتماعي بفحص الطلبات والتأكد من استيفاء الشروط القانونية، مع وضع مدد زمنية محددة للبت فيها.

وكفل القرار حق المتقدم في التظلم حال رفض طلبه، على أن يُفصل في التظلم خلال شهر واحد فقط.

وزارة الإسكان منصة مصر الرقمية شريف الشربيني إيجار الأماكن الإسكان الاجتماعي

