محمد عبد الصمد: 2026 عام انطلاقة صناعة السيارات المحلية بدعم من الاستقرار الاقتصادي

صرح محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، إن عام 2026 سيكون عامًا حافلًا بالفرص في سوق السيارات المصري، في حال استقرت الأوضاع الإقليمية والعالمية، ومواصلة أسعار الدولار اتجاهها نحو الاستقرار.

وأوضح عبد الصمد فى تصريح خاص لصدى البلد أن نيسان مصر تواصل تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتعزيز التصنيع المحلي، عبر إدخال أحدث التكنولوجيات في خطوط الإنتاج، بما يسهم في رفع جودة المنتج ودعم تنافسية الصناعة الوطنية.

وأكد أن الشركة كانت من أوائل مؤسسات القطاع التي بادرت باستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال التسويق داخل سوق السيارات المصري، وهو ما ساعد على فهم سلوك العملاء بشكل أدق، وتحسين آليات التواصل وتطوير المنتجات بما يتناسب مع احتياجات المستهلكين.

وأشار إلى أن نيسان مصر تعمل حاليًا على توسيع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات خدمة العملاء وتحليل السوق، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع مستوى رضا العملاء.

وفيما يخص جهود الاستدامة، أضاف عبد الصمد أن نحو ٦٠ في المائة من عمليات الشركة تعتمد بالفعل على الطاقة النظيفة، ضمن رؤية نيسان العالمية للتحول الأخضر، فضلًا عن مساهمتها في مشروعات حيوية تشمل محطات لتحلية المياه، من بينها أكبر محطتين في مصر، دعمًا لخطط الدولة في التنمية المستدامة وترشيد الموارد.

وكشف العضو المنتدب لنيسان مصر أن العام القادم سيشهد توسعًا جديدًا في خطوط التصنيع لزيادة نسبة المكون المحلي في سيارات نيسان المنتجة داخل مصر، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل.

واختتم محمد عبد الصمد تصريحه قائلًا: السوق المصري سوق متجدد ومتطور باستمرار في قطاع السيارات، ونراه محفزًا رئيسيًا للنمو الصناعي في المنطقة.

مضيفا : نحن في نيسان مصر مؤمنون بقدراته وبمستقبل واعد يليق بإمكانات هذا السوق ووعي عملائه.