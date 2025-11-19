وقف بيع البضائع الإسرائيلية في أكبر سلسلة متاجر بـ فنلندا

أفادت هيئة الإذاعة الفنلندية، بأن مجموعة S Group، أكبر سلسلة متاجر للبقالة في فنلندا، أعلنت وقف بيع البضائع القادمة من إسرائيل.

توقف بيع بضائع إسرائيل

وجاء في بيان الشركة: "مجموعة S Group لن تبيع بعد الآن بضائع من إسرائيل"، وأوضحت التقارير أن القرار تم اتخاذه في سبتمبر الماضي، ويرتبط بمقترح المفوضية الأوروبية بتعليق أقسام التجارة في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وبحسب تصريحات نينا إلوما، مديرة الاستدامة في الشركة، فإن "مجموعة S Group تراقب عن كثب تقدم مفاوضات السلام وقرارات الاتحاد الأوروبي وهي مستعدة لإعادة النظر في قرارها إذا لزم الأمر".

يذكر أنه في سبتمبر الماضي، قدمت المفوضية الأوروبية اقتراحا للمجلس الأوروبي يدعو لتعليق الامتيازات التجارية الممنوحة لإسرائيل وفرض عقوبات على وزراء من اليمين المتطرف في حكومة إسرائيل و"المستوطنين العنيفين".

وأوضحت المفوضية أن هذا الاقتراح يأتي بعد مراجعة امتثال إسرائيل للمادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، حيث خلصت إلى أن إجراءات الحكومة الإسرائيلية تشكل انتهاكا لعناصر أساسية تتعلق باحترام مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية، ما يخول الاتحاد الأوروبي تعليق الاتفاقية من طرف واحد.

وحسب البيان، فإن التعليق يشمل الأحكام الأساسية المتعلقة بالتجارة في الاتفاقية، ما يعني عمليا فقدان الواردات من إسرائيل وصولها التفضيلي إلى السوق الأوروبية، وبالتالي، ستخضع هذه السلع لرسوم جمركية بنفس مستوى الدول التي لا تربطها اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي.

وكانت هذه الإجراءات التجارية ستؤدي في حال اعتمدتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى زيادة تكلفة بعض الواردات الإسرائيلية، لا سيما الزراعية، بحوالي 227 مليون يورو. ولن تطال هذه العقوبات سوى 37% من هذه الواردات إذا وافقت الدول السبع والعشرون، لاسيما في قطاع الصناعات الغذائية.

ويعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، حيث يمثل 32% (15,9 مليار يورو) من إجمالي صادرات إسرائيل من السلع في عام 2024، بينما تعد إسرائيل الشريك التجاري رقم 31 للاتحاد الأوروبي.