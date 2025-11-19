أسينسيو: أطمح لتمثيل إسبانيا في مونديال 2026

تحدث ماركو أسينسيو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فناربخشة التركي، عن رغبته في المشاركة مع منتخب إسبانيا في بطولة كأس العالم 2026 المقبلة، التي ستشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، مع تخصيص 16 مقعدًا للقارة الأوروبية.

وحقق منتخب إسبانيا التأهل إلى المونديال للمرة السابعة عشر في تاريخه بعد التعادل أمام تركيا في الجولة الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة، ليضمن صدارة مجموعته.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "آس"، قال أسينسيو: "هدفي هو اللعب لإسبانيا مجددًا وأعمل بجد لتحقيق ذلك، وإذا استدعاني المدرب فسأسعى لتمثيل بلدي على أكمل وجه".

وأضاف: "كأس العالم بطولة مميزة للجميع، والتواجد مع المنتخب الوطني أمر بالغ الأهمية".

وعن مستقبله مع نادي فناربخشة، أكد أسينسيو أن التركيز في الوقت الحالي ينصب على المباريات القادمة، قائلاً: "أحتاج إلى التسجيل، وسنركز على كل مباراة على حدة، أولها مواجهة تشايكور ريزي سبور، لكن مباراة الديربي أمام جالطة سراي مهمة جدًا لنا وللجماهير وللنادي بأكمله".

وأضاف أسينسيو: "لعبت في مراكز مختلفة سواء جناح أيمن أو جناح أيسر أو لاعب وسط متقدم، وأحاول التكيف مع كل مركز حسب تعليمات المدرب، لكن أشعر براحة أكبر كلاعب وسط مهاجم".

وأشار أسينسيو إلى أهدافه مع النادي التركي، قائلاً: "قبل وصولي تعرفت على مشروع النادي وطموحاته، فناربخشة يسعى دائمًا للنجاح والفوز، بما في ذلك المشاركة في دوري أبطال أوروبا".

واستطرد: "رئيس النادي يمنحنا ثقة كبيرة ودعمًا مستمرًا، وهذا ينعكس إيجابًا على الأداء داخل الملعب".