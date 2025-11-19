قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صديقة للبيئة.. مطار القاهرة ينفذ مشروع شامل لتطوير أنظمة الإطفاء| صور

نورهان خفاجي

شهدت شركة ميناء القاهرة الجوي اجتماعاً موسعاً بمقرها برئاسة المحاسب مجدي إسحق عازر، رئيس مجلس إدارة الشركة، وبمشاركة الطيار كريم جميل، مستشار رئيس سلطة الطيران المدني، وبالتعاون مع وزارة البيئة، وذلك لبحث تنفيذ مشروع تطوير شامل لمنظومة الإطفاء يتضمن الارتقاء بمواد وأدوات وآليات الإطفاء في مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك في إطار توجهات وزارة الطيران المدني برفع كفاءة المطارات المصرية وتحسين تصنيفها الدولي واستراتيجية الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية لتحويل المطارات المصرية لمطارات صديقة للبيئة.

ويعتمد المشروع على استخدام مواد إطفاء صديقة للبيئة وخالية تماماً من الفلورين (Fluorine-Free) وفقاً لأحدث المعايير العالمية المتبعة في أكبر المطارات الدولية، وسيتم تنفيذه ضمن خطة عمل مشتركة بين مرفق البيئة العالمي (GEF) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، وبالتعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدني الإيكاو (ICAO).

وصرّح المحاسب مجدي إسحق عازر أن هذه الجهود تؤكد التزام مطار القاهرة الدولي الكامل بتطبيق مفاهيم التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة، واستمراراً لنهج مطار القاهرة في مواكبة أحدث المعايير البيئية الدولية، ودعماً لتحقيق رؤية مصر 2030، مشيراً إلى أن مطار القاهرة قد حصل على جائزة الريادة في التنمية المستدامة على مستوى إفريقيا من فئة المطارات الكبيرة، وذلك من مجلس المطارات العالمي – إقليم إفريقيا (ACI Africa).

كما أكّد الطيار كريم جميل أن هذا التطوير في منظومة الإطفاء يأتي في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني لتعزيز وتطوير مختلف أنشطة قطاع الطيران وفق أعلى المعايير الدولية، بما يسهم بشكل مباشر في رفع التصنيف الدولي للمطارات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية عالمياً.

وقد ناقش الاجتماع آليات التنفيذ ومراحل العمل الميداني، بما في ذلك التدريب الفني على إجراءات التطوير والاستبدال، وطرق التطبيق السليم للعمليات الفنية وفقاً للمعايير البيئية العالمية، وبالتعاون مع شركات معتمدة لدى وزارة البيئة لضمان تنفيذ المشروع بأفضل صورة.

مواد إطفاء خالية من الفلورين

وتتضمن خطة التشغيل استخدام مواد إطفاء خالية من الفلورين بنسبة 100%، وتطبيق معايير التخلص الآمن من المواد ضمن المعايير الدولية والقانون المصري، بالإضافة إلى تدريب متقدم لفرق الإطفاء وإجراء تجارب تشغيل ميدانية لضمان الجاهزية القصوى قبل التشغيل الرسمي.

ويأتي هذا المشروع استكمالًا لمسيرة مطار القاهرة الدولي في دعم مبادرات الاستدامة، مما يعد خطوة محورية في رفع مؤشرات الأداء البيئي وإدارة المخاطر داخل المطار، وهي عناصر جوهرية في عمليات التقييم والتصنيف التي تجريها المنظمات العالمية وعلى رأسها مجلس المطارات العالمي (ACI).

ومن المتوقع أن ينعكس المشروع بصورة إيجابية على تعزيز مكانة والتصنيف الدولي لمطار القاهرة ضمن المطارات الرائدة عالمياً في تطبيق أحدث المعايير والتحول نحو عمليات تشغيلية أكثر استدامة.

