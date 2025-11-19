المغرب تحت 20 عامًا يتوج بجائزة أفضل منتخب في إفريقيا 2025

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فوز منتخب المغرب تحت 20 عامًا بجائزة أفضل منتخب في إفريقيا لعام 2025، خلال حفل توزيع جوائز الأفضل الذي أقيم في مدينة الرباط المغربية.

وشهد الحفل تكريم أبرز لاعبي القارة وأفضل الأندية والحراس، بالإضافة إلى الإعلان عن تشكيل العام وجوائز أفضل لاعب وأفضل لاعب داخل القارة وأفضل ناد.

وضمت القائمة النهائية لأفضل منتخب كل من المنتخب المغربي الأول، بعد تألقه الكبير في مونديال قطر 2022، ومنتخب المغرب تحت 20 عامًا الذي حقق إنجازًا تاريخيًا بتتويجه بلقب كأس العالم للشباب في تشيلي، ليصبح أول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز.

كما تواجد منتخب كاب فيردي ضمن القائمة النهائية نظرًا لتأهله لكأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخه، رغم عدم تأهله لكأس الأمم الإفريقية المقبلة.

في المقابل، كان منتخب مصر ضمن قائمة أفضل 10 منتخبات مرشحة لجائزة أفضل منتخب في إفريقيا، لكنه خرج من القائمة النهائية التي شهدت تنافس ثلاثة منتخبات فقط، قبل أن يعلن "كاف" عن تتويج المغرب تحت 20 عامًا بالجائزة.