عثمان معما يتوج بجائزة أفضل لاعب شاب في حفل جوائز الكاف 2025

توج النجم الصاعد عثمان معما، لاعب واتفورد والمنتخب المغربي، بجائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا لعام 2025، خلال الحفل السنوي الذي ينظمه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بمدينة الرباط المغربية، بحضور بارز لنجوم الكرة الإفريقية من لاعبين ولاعبات ومدربين أثروا تاريخ اللعبة في القارة.

وشهد الحفل مشاركة الأباتشي محمود عبد الرازق شيكابالا، بالإضافة إلى مجموعة من أبرز لاعبي القارة، فيما تولت الفنانة البنينية أنجيليك كيدجو والكوميدي المغربي وُلاس تقديم الحفل، مع عروض موسيقية للفنانة المغربية دعاء لحياوي، والفنان الكونغولي أوييلو لونجومبا، والموسيقي الغاني فوز أو دي جي.



تضمن الحفل تقديم عدة جوائز، منها: أفضل لاعب إفريقي، أفضل لاعبة إفريقية، أفضل حارس مرمى، أفضل حارسة مرمى، أفضل لاعب أندية، أفضل مدرب رجال، أفضل لاعب شاب، أفضل لاعبة شابة، أفضل نادي رجال، أفضل منتخب رجال، أفضل منتخب نسائي، وجائزة هدف العام.

ويُنتظر الإعلان لاحقًا عن جوائز أفضل مدربة، أفضل لاعبة أندية وأفضل نادي للسيدات، نظرًا لاستمرار بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات في مصر.

أبرز المرشحين والفائزين

تنافس على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا محمد صلاح (مصر – ليفربول) وأشرف حكيمي (المغرب – باريس سان جيرمان)، وفيكتور أوسيمين (نيجيريا – جالاتا سراي).

وعلى صعيد الأندية، نافس بيراميدز على جائزة أفضل نادي إلى جانب نهضة بركان وصن داونز. كما تنافس لاعبو بيراميدز محمد الشيبي وفيستون ماييلي مع أسامة المليوي (نهضة بركان) على جائزة أفضل لاعب داخل القارة.

وفي فئة أفضل حارس مرمى رجال، تنافس ياسين بونو (الهلال السعودي)، ومنير المحمدي (نهضة بركان)، ورونواين ويليامز (صن داونز)، بينما تم استبعاد أحمد الشناوي (بيراميدز) رغم تتويجه بثلاثة ألقاب مع فريقه.

وفي جوائز السيدات، ترشحت كل من غزلان الشباك وسناء مسعودي وراشدات أجيباد لجائزة أفضل لاعبة، فيما تنافست كل تشياماكا نادوزي، أنديلي دلاميني وخديجة الرميشي على جائزة أفضل حارسة مرمى.

وعلى جائزة أفضل مدرب رجال، نافس وليد الركراكي (المنتخب الأول)، محمد وهبي (منتخب الشباب تحت 20 عامًا)، وروبيستا (الرأس الأخضر)، مع استبعاد حسام حسن مدرب مصر الأول والكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز.

أما جائزة أفضل لاعب شاب، فشهدت فوز عثمان معما (واتفورد – المغرب)، فيما تنافس على الجائزة المغربية الأخرى عبد الله وزان (أياكس) وتايلون سميث (جنوب أفريقيا – كوينز بارك رينجرز).

وفي فئة أفضل منتخب وطني، ترشح المنتخب المغربي الأول وتحت 20 عامًا، بالإضافة إلى منتخب الرأس الأخضر، وعلى مستوى السيدات ترشح المنتخب المغربي بجانب غانا ونيجيريا.

كما شهدت قائمة المرشحين لجائزة "هدف العام" تواجد ثلاثة أهداف مغربية بارزة، هي هدف غزلان الشباك ضد نيجيريا، هدف أسامة المليوي ضد مدغشقر، وهدفي عبد الله وزان تحت 17 عامًا ضد تنزانيا.