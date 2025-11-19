موقف إمام عاشور من مواجهة شبيبة القبائل

يصارع إمام عاشور لاعب وسط الفريق الاول لكرة القدم بالأهلي الوقت للمشاركة في المباريات قبل بطولة كأس أمم أفريقيا التي ستقام بالمغرب بدءاً من 21 ديسمبر المقبل، ويخوض إمام عاشور برنامج بدني شاق داخل النادي الأهلي خاصة أنه يشارك في التدريبات الجماعية منذ فترة ولكنه يحتاج ليزادة الشق البدني.

ويرفض الدنماركي ييس توروب المدير الفني للاهلي الدفع بإمام عاشور منذ بداية مباراة شبيبة القبائل التي ستقام بعد غد السبت السادسة مساءا باستاد القاهرة في الجولة الأولي من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وعاد احمد مصطفي زيزو لحسابات توروب بعد أن إجتاز الفحص الطبي فيما بات موقف محمود حسن تريزيجيه صعبا للغاية للتواجد في المباراة .