35 مليار كيلو وات/ساعة.. هيئة المحطات النووية: مشروع الضبعة هو الأكبر في العالم

علق شريف حلمي رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، على تدشين مفاعل الوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية بمشاركة الرئيس السيسي ونظيره الروسي.



وقال شريف حلمي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها “90 دقيقة“ المذاع على قناة ”المحور“،: ”مشروع الضبعة النووي أحد اهم مشروعات التعاون بين مصر وروسيا".

وتابع شريف حلمي: "مشروع الضبعة النووي هو الأكبر في العالم وذلك طبقا لتصريحات مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

واكمل شريف حلمي: "مشروع الضبعة النووي سيوفر طاقة نظيفة ومستدامة للشبكة الكهربائية المصرية ويوفر 4800 ميجا من الكهرباء وسيولد 35 مليار كيلو وات ساعة سنويا ".

ولفت شريف حلمي: "الكهرباء المولدة من مشروع الضبعة النووي سوف توفر 7 مليار متر مكعب من الغاز سنويا “، مضيفا: ”80 % من العمالة بمشروع الضبعة النووي مصرية".