مصرع طالب غرقًا في ترعة بكفر الشيخ

لقي طالب بمدينة بيلا بكفر الشيخ، مصرعه غرقًا بترعة النور، وجرى انتشاله بمعرفة رجال الإنقاذ النهري.

كان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية يفيد غرق «م.ف» 13 سنة، مقيم بمدينة بيلا، أثناء الاستحمام بمياه ترعة النور مع اثنين من زملائه.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري، وجرى انتشال جثة الطالب الغريق، ونقله إلى مستشفى بيلا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة، أفاد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 2505 لسنة 2025م، إداري قسم شرطة بيلا، وصرحت النيابة بدفن الجثة