إصابة 4 أشخاص في سقوط سيارة ميكروباص بترعة بأسيوط

أصيب 4 أشخاص في سقوط سيارة ميكروباص مساء اليوم الأربعاء بترعة الملاح بحي غرب مدينة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث سقوط سيارة ميكروباص بترعة الملاح بحي غرب ووجود مصابين.

إنتقل إلى موقع الحادث ضباط القسم والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص سقوط سيارة ميكروباص رقم 5817 ي ن ع قيادة " أبو الدهب . ع ".



أسفر الحادث عن إصابة كلا من شهاب الدين أحمد محمد ، 38 عامًا، و جوزيف أشرف نادي، 32 عامًا، و هند محمود عبد الرحمن، 32 عامًا، و أحمد حامد عمر، 7 أعوام، وجرى نقلهم إلى مستشفى أسيوط العام.



تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.