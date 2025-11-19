مصرع سائق فى انفجار إطار سيارة أعلى الطريق الإقليمي ببنها

شهد الطريق الإقليمي قبل الكمين الأمني بشبلنجة، مصرع سائق إثر انفجار إطار السيارة وإنقلابها من أعلي الطريق مما أسفر عن وفاته متأثرا بإصاباته، تم إخطار اللواء إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجري نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي، وتم تحرير تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بلاغا بالواقعة

تلقي اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، إخطارا من مركز بنها بوجود حادث تصادم أعلي الطريق الإقليمي بدائرة مركز بنها ووجود متوفي.



انتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين مصرع سائق إثر اختلال عجلة القيادة مما أدي إلي انفجار إطار السيارة وإنقلابها من أعلي الطريق الإقليمي مما اسفر عن وفاة قائدها متأثرا بإصاباته.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي