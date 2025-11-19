ست بـ100 رجل.. سيدة تحتجز 3 لصوص مسلحين داخل شقتها بسوهاج

شهدت قرية الطليحات التابعة لمركز جهينة شمال محافظة سوهاج واقعة استثنائية، بطلتها سيدة أظهرت شجاعة نادرة بعدما تمكنت من احتجاز ثلاثة هجامين مسلحين بالسنج والسيوف داخل شقتها.

عقب اقتحامهم المنزل في محاولة لسرقة مشغولاتها الذهبية مستغلين سفر زوجها لإحدى الدول العربية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما فوجئت السيدة باقتحام 3 أشخاص شقتها في الساعات المتأخرة من الليل؛ بهدف سرقة الذهب.

ورغم الأسلحة البيضاء التي كانوا يحملونها وتهديداتهم المتواصلة، إلا أن السيدة تحلت بثبات انفعالي غير عادي، وظهرت رباطة جأش تفوق الوصف.

وأوهمت السيدة المتهمين بأنها ستلبي طلباتهم وستحضر لهم جميع مشغولاتها الذهبية، بينما كانت تخطط للإيقاع بهم دون أن تعرض أطفالها الأربعة، الذين كانوا يغطون في نوم عميق داخل إحدى الغرف، لأي خطر.

وبخطة جريئة تحسب لها، تمكنت من استدراج الهجامين الثلاثة إلى إحدى حجرات الشقة، ثم خرجت وأغلقت الباب عليهم بإحكام من الخارج، قبل أن تطلق صرخات الاستغاثة التي سمعها الجيران.

فهرعوا إلى المكان خلال دقائق معدودة، حيث روت لهم سريعًا تفاصيل الواقعة، وأخطروا رجال الشرطة الذين حضروا وتمكنوا من ضبط المتهمين.

وتجري الأجهزة الأمنية بمركز شرطة جهينة التحقيقات اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لعرض المتهمين على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.