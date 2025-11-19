قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أزهري: الأبراج من أكبر المصائب التي ابتليت بها الأمة
هل من حق الزوج منع زوجته من التعليم؟.. حسام موافي يجيب
ترامب يكشف آخر موعد للرد الأوكراني على خطة السلام
آخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم 21-11-2025
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بأسيوط
حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
محافظات

ست بـ100 رجل.. سيدة تحتجز 3 لصوص مسلحين داخل شقتها بسوهاج

صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت قرية الطليحات التابعة لمركز جهينة شمال محافظة سوهاج واقعة استثنائية، بطلتها سيدة أظهرت شجاعة نادرة بعدما تمكنت من احتجاز ثلاثة هجامين مسلحين بالسنج والسيوف داخل شقتها.

عقب اقتحامهم المنزل في محاولة لسرقة مشغولاتها الذهبية مستغلين سفر زوجها لإحدى الدول العربية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما فوجئت السيدة باقتحام 3 أشخاص شقتها في الساعات المتأخرة من الليل؛ بهدف سرقة الذهب.

ورغم الأسلحة البيضاء التي كانوا يحملونها وتهديداتهم المتواصلة، إلا أن السيدة تحلت بثبات انفعالي غير عادي، وظهرت رباطة جأش تفوق الوصف.

وأوهمت السيدة المتهمين بأنها ستلبي طلباتهم وستحضر لهم جميع مشغولاتها الذهبية، بينما كانت تخطط للإيقاع بهم دون أن تعرض أطفالها الأربعة، الذين كانوا يغطون في نوم عميق داخل إحدى الغرف، لأي خطر.

وبخطة جريئة تحسب لها، تمكنت من استدراج الهجامين الثلاثة إلى إحدى حجرات الشقة، ثم خرجت وأغلقت الباب عليهم بإحكام من الخارج، قبل أن تطلق صرخات الاستغاثة التي سمعها الجيران.

فهرعوا إلى المكان خلال دقائق معدودة، حيث روت لهم سريعًا تفاصيل الواقعة، وأخطروا رجال الشرطة الذين حضروا وتمكنوا من ضبط المتهمين.

وتجري الأجهزة الأمنية بمركز شرطة جهينة التحقيقات اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لعرض المتهمين على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

