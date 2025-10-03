قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التضامن: رفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب النيل ومساعدات للمتضررين
محافظ أسيوط: منسوب النيل طبيعي ولا صحة لشائعات غمر الجزر بالمياه
حماس تسلم الوسطاء ردها على خطة ترامب لوقف حرب غزة.. تفاصيل
ترامب يضع آخر مهلة .. وتهديد بـ «فتح أبواب جحيم».. بكري يكشف معركة الشرق الأوسط
التحقيق مع المتهمين في اقتحام فرع شركة فوري بـ كرداسة
إعلان حرب| تعليق ناري من عمرو أديب على غرق أراضي طرح النهر
بكري: اتهام مصر بحشد القوات كذب .. واحتلال رفح فجر التوتر مع إسرائيل
بسمة وهبة: جيل Z مهدد بفقدان هويته بسبب سطوة التكنولوجيا
إسرائيل تهدد بـ 3 إجراءات ضد غزة إذا رفضت حماس خطة ترامب
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم
فيضان النيل| مستشار وزير الري الأسبق يكشف سر ظاهرة طرح النهر: منسوب المياه يرتفع في الصيف 3 أضعاف الشتاء
وكأنه في السماء.. مشاهد لطريق سريع مشيد فوق بحيرة يوتشنغ المالحة بالصين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الري تطمئن المواطنين: لا صحة لغرق المحافظات.. والمياه غمرت أراضي طرح النهر فقط

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

طمأن محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، المواطنين، بشأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول غرق عدد من المحافظات؛ بسبب ارتفاع منسوب نهر النيل، مؤكدًا أن هذه المعلومات مبالغ فيها ومضللة، ولا تستند إلى حقائق.

وقال غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، إن ما يحدث لا يرقى إلى مستوى "غرق مدن أو محافظات"، بل يتعلق فقط بغمر بعض المناطق المحددة التي تُعرف باسم "أراضي طرح النهر".

ما هي أراضي طرح النهر؟

أوضح المتحدث باسم الوزارة أن الأراضي التي غمرتها المياه مؤخرًا تُسمى "أراضي طرح النهر"، وهي جزء طبيعي من مجرى نهر النيل، وتخضع لولاية وزارة الري، وليست أراضي مملوكة للمواطنين أو مخصصة للاستيطان أو الزراعة الدائمة.

وشدد على أن هذه الأراضي تكون عرضة للغمر سنويًا مع ارتفاع منسوب المياه، خاصة خلال فصل الشتاء وموسم الفيضان.

تحذيرات استباقية للمحافظات

وأشار غانم إلى أن وزارة الري سبق أن أرسلت خطابات رسمية إلى جميع المحافظات ذات الواجهات النيلية قبل شهر كامل، حذّرت فيها من احتمالية ارتفاع المناسيب خلال الفترة الحالية، مع التنبيه بضرورة تحذير المواطنين وتجنب التعدي على هذه الأراضي.

وأكد أن هذه الخطابات تضمنت تعليمات واضحة بالإخلاء الفوري للمناطق المعرضة للغمر، خاصة المزارع أو المباني المخالفة المقامة على أراضي طرح النهر.

التعديات على مجرى النهر السبب في الخسائر

لفت غانم إلى أن السبب الرئيسي في الخسائر التي ظهرت ببعض المناطق، هو التعديات على أراضي طرح النهر، سواء بزراعات أو إنشاءات غير قانونية، مشيرًا إلى أن هذه الأراضي بطبيعتها غير صالحة للزراعة الدائمة أو البناء.

وشدد على أن الوزارة تتعامل مع هذه التعديات بكل حزم، لأنها تشكل خطرًا حقيقيًا عند ارتفاع منسوب المياه.

لا غرق ولا كارثة.. مجرد ارتفاع طبيعي

وأكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري أن ما يُتداول عن “غرق محافظات أو قرى بأكملها” غير صحيح إطلاقًا، وأن الموقف تحت السيطرة الكاملة، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل.

ارتفاع منسوب نهر النيل الإعلامي مصطفى بكري حقائق وأسرار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

التلميذ المصاب

حدفته بالكتاب| معلمة تصيب تلميذا بجرح في القرنية.. ووالدته: مش هسيب حق ابني

حقيقة غرق المنوفية والبحيرة بسبب فيضان النيل.. الحكومة توضح وتتخذ إجراء

الناس بتخرج من بيوتها عوم.. غرق أراضي ومنازل طرح النهر في المنوفية

عواصف ترابية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

الإسكان

رسميا.. فتح باب التسجيل عبر المنصة الموحدة لحجز الشقق البديلة للإيجار القديم

الإيجار القديم

الأوراق المطلوبة للحصول على شقة لأصحاب الإيجار القديم

محمود الخطيب

إغلاق باب الترشح لانتخابات الأهلي بعد تلقي أوراق 16 متقدما

ترشيحاتنا

هيونداي إلنترا 2025

أسعار هيونداي إلنترا 2025 في السوق السعودي.. تبدأ من 79 ألف ريال| صور

كيا سيلتوس 2024

كيا سيلتوس 2024 بحالة كسر الزيرو.. أسعار المستعمل

تويوتا

أقوى سيارة من تويوتا للطرق الوعرة قد تأتي قريبًا بمنفذ شحن

بالصور

وكأنه في السماء.. مشاهد لطريق سريع مشيد فوق بحيرة يوتشنغ المالحة بالصين

طريق سريع فوق بحيرة يوتشنغ المالحة يثير الإعجاب في الصين
طريق سريع فوق بحيرة يوتشنغ المالحة يثير الإعجاب في الصين
طريق سريع فوق بحيرة يوتشنغ المالحة يثير الإعجاب في الصين

انطلاق مسابقات تراث أدب الخيل بمهرجان الشرقية للخيول العربية

مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة
مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة
مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة

نصائح تساعدك على اختيار ملابس مناسبة

خطوات بسيطة تساعدك على اختيار ملابسك بسرعة
خطوات بسيطة تساعدك على اختيار ملابسك بسرعة
خطوات بسيطة تساعدك على اختيار ملابسك بسرعة

استشاري مناعة: أجهزة الجيم تحمل بكتيريا أكثر 74 مرة مقارنة بدورات المياه العامة

أجهزة الجيم تنقل البكتيريا أكثر من الحمامات العامة
أجهزة الجيم تنقل البكتيريا أكثر من الحمامات العامة
أجهزة الجيم تنقل البكتيريا أكثر من الحمامات العامة

فيديو

المنوفية تغرق

المياه غرقت البيوت.. فيضان مفاجئ يداهم قرية دلهمو بالمنوفية

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد