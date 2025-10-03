قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين المصري والبنك الأهلي بالدوري
اشتباكات فلسطينية في خان يونس.. وحماس تعلن خسائرها
تفاصيل القواعد والجهات المسئولة عن تخصيص الوحدات البديلة للمُستأجرين
بعد غمر الفيضان لـ 60 فدانا.. البحيرة ترفع درجة الاستعداد وتطمئن المواطنين
البيت الأبيض: أمريكا مهددة بخسارة 15 مليار دولار بسبب الإغلاق الحكومي
لمحبي الـ بيك أب.. ماذا تقدم كي جي إم موسو 2025؟
رابط الاستعلام عن معاش نوفمبر 2025 وموعد الصرف
اكتشاف أسرار الجانب البعيد من القمر تعود إلى 2.8 مليار سنة.. ما القصة؟
بين السد العالي والطمي الغني | كيف تحوّل فيضان النيل من خطر إلى نعمة؟ خبير يجيب
محافظ أسيوط: لا خطر على السكان.. فيضان النيل تحت السيطرة
حقيقة غرق أراضي طرح النهر.. الري تكشف عن تفاصيل فيضان النيل
جوتيريش يحذر: اعتداء إسرائيل على اليونيفيل يهدد الأمن الإقليمي
رابط الاستعلام عن معاش نوفمبر 2025 وموعد الصرف
عبد العزيز جمال

يترقب أكثر من 11.5 مليون مستفيد من أصحاب المعاشات والمستحقين موعد صرف معاشات نوفمبر، إذ تؤكد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنها مستعدة لضمان انسيابية عمليات الصرف ومتابعتها عبر غرفة العمليات المركزية، بما يمنع أي عقبات أو مشكلات قد تعيق حصول المستفيدين على مستحقاتهم.

مواعيد صرف معاشات نوفمبر 2025

أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات نوفمبر 2025 سيجري وفق الجدول الزمني الشهري المعتاد، والذي تم وضعه مسبقًا بهدف تنظيم حركة الصرف.

ويأتي هذا التنظيم كإجراء ضروري للسيطرة على الأعداد الكبيرة من المستفيدين، ولمنع التكدس والزحام أمام المنافذ المختلفة، سواء كانت تقليدية أو إلكترونية. 

كما شددت الهيئة على أن جميع المبالغ متاحة منذ اليوم الأول للصرف، لضمان سهولة حصول أصحاب المعاشات على حقوقهم المالية.

أماكن صرف معاشات نوفمبر 2025

حرصًا على تنويع وسائل الحصول على المعاش، أعلنت الهيئة أن معاشات نوفمبر 2025 ستكون متاحة عبر قنوات متعددة، تشمل:

ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في مختلف المحافظات

مكاتب البريد المصري المنتشرة لتغطية جميع المناطق

فروع البنوك المختلفة على مستوى الجمهورية

المحافظ الإلكترونية المرتبطة بالهواتف المحمولة، التي تتيح سرعة وأمانًا في إجراء التعاملات المالية

ويهدف هذا التنوع إلى تلبية احتياجات جميع الفئات، سواء من يفضلون الطرق التقليدية أو من يتعاملون عبر الوسائل الرقمية الحديثة.

خطوات الاستعلام عن معاشات نوفمبر 2025 إلكترونيًا

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة الاستعلام عن معاشات نوفمبر 2025 إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي، حيث يمكن للمستفيدين الدخول إلى المنصة وإدخال الرقم القومي في خانة الاستعلام المخصصة.  https://www.nosi.gov.eg/ 

ومن خلال هذه الخدمة يتمكن المواطن من معرفة قيمة المعاش المستحق، وكذلك الاطلاع على أي زيادات أو تعديلات طرأت عليه، وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية التحول الرقمي التي تعتمدها الدولة، لتقليل التكدس أمام منافذ الصرف وتوفير الوقت والجهد.

بالتوازي مع صرف المعاشات، تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتهم:

  • كبار السن
  • ذوي الاحتياجات الخاصة
  • الأسر الأولى بالرعاية

وتأتي هذه البرامج لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ورفع كفاءتها.

أصحاب المعاشات المعاشات مواعيد صرف معاشات نوفمبر 2025 قنوات صرف معاشات نوفمبر 2025 أماكن صرف معاشات نوفمبر 2025 خطوات الاستعلام عن معاشات نوفمبر 2025 إلكترونيًا

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

سارة خليفة

سارة خليفة في أقوالها: هذا الشخص حاول يغتصبنـ.ـي | نص التحقيقات

التلميذ المصاب

حدفته بالكتاب| معلمة تصيب تلميذا بجرح في القرنية.. ووالدته: مش هسيب حق ابني

عواصف ترابية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

حقيقة غرق المنوفية والبحيرة بسبب فيضان النيل.. الحكومة توضح وتتخذ إجراء

الناس بتخرج من بيوتها عوم.. غرق أراضي ومنازل طرح النهر في المنوفية

الإسكان

رسميا.. فتح باب التسجيل عبر المنصة الموحدة لحجز الشقق البديلة للإيجار القديم

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

