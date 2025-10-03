رابط الاستعلام عن معاش نوفمبر 2025 وموعد الصرف

يترقب أكثر من 11.5 مليون مستفيد من أصحاب المعاشات والمستحقين موعد صرف معاشات نوفمبر، إذ تؤكد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنها مستعدة لضمان انسيابية عمليات الصرف ومتابعتها عبر غرفة العمليات المركزية، بما يمنع أي عقبات أو مشكلات قد تعيق حصول المستفيدين على مستحقاتهم.

مواعيد صرف معاشات نوفمبر 2025

أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات نوفمبر 2025 سيجري وفق الجدول الزمني الشهري المعتاد، والذي تم وضعه مسبقًا بهدف تنظيم حركة الصرف.

ويأتي هذا التنظيم كإجراء ضروري للسيطرة على الأعداد الكبيرة من المستفيدين، ولمنع التكدس والزحام أمام المنافذ المختلفة، سواء كانت تقليدية أو إلكترونية.

كما شددت الهيئة على أن جميع المبالغ متاحة منذ اليوم الأول للصرف، لضمان سهولة حصول أصحاب المعاشات على حقوقهم المالية.

أماكن صرف معاشات نوفمبر 2025

حرصًا على تنويع وسائل الحصول على المعاش، أعلنت الهيئة أن معاشات نوفمبر 2025 ستكون متاحة عبر قنوات متعددة، تشمل:

ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في مختلف المحافظات

مكاتب البريد المصري المنتشرة لتغطية جميع المناطق

فروع البنوك المختلفة على مستوى الجمهورية

المحافظ الإلكترونية المرتبطة بالهواتف المحمولة، التي تتيح سرعة وأمانًا في إجراء التعاملات المالية

ويهدف هذا التنوع إلى تلبية احتياجات جميع الفئات، سواء من يفضلون الطرق التقليدية أو من يتعاملون عبر الوسائل الرقمية الحديثة.

خطوات الاستعلام عن معاشات نوفمبر 2025 إلكترونيًا

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة الاستعلام عن معاشات نوفمبر 2025 إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي، حيث يمكن للمستفيدين الدخول إلى المنصة وإدخال الرقم القومي في خانة الاستعلام المخصصة. https://www.nosi.gov.eg/

ومن خلال هذه الخدمة يتمكن المواطن من معرفة قيمة المعاش المستحق، وكذلك الاطلاع على أي زيادات أو تعديلات طرأت عليه، وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية التحول الرقمي التي تعتمدها الدولة، لتقليل التكدس أمام منافذ الصرف وتوفير الوقت والجهد.

بالتوازي مع صرف المعاشات، تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتهم:

كبار السن

ذوي الاحتياجات الخاصة

الأسر الأولى بالرعاية

وتأتي هذه البرامج لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ورفع كفاءتها.