خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.. رابط مباشر

ارتفعت معدلات البحث عن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من على موقع وزارة التضامن الإجتماعي، حيث يمكن للمواطنون المسجلين مجدداً بالبرنامج الاستعلام عن موقفهم من خلال الموقع الإليكتروني وبالرقم القومي.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

أتاحت وزارة التضامن، أمام المواطنين الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بطريقة سهلة من خلال اتباع الخطوات التالية:

-الدخول على الموقع الإلكتروني لـ وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط هنــا.

- اختيار برنامج «تكافل وكرامة».

- اختيار المستحق لـ معاش تكافل وكرامة وكتابة الاسم رباعيًا.

- يقوم الفرد المستفيد من معاش تكافل وكرامة باختيار الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.

- وبعد ذلك يتم كتابة رقم الهاتف الخاص بالمستحق من معاش «تكافل وكرامة».

- بعد ذلك اضغط على كلمة استعلام.

- تظهر بعد ذلك جميع البيانات التي تريد الاستعلام عنها.

معاش تكافل وكرامة

رابط الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة سبتمبر 2025

يمكن للمواطنين الاستعلام عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن:

https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx

معاش تكافل وكرامة كام؟

وتتراوح قيمة الدعم الجديدة وفق الشرائح التالية:

-الأسر المستحقة: بين 750 جنيهًا و1000 جنيه شهريًا حسب عدد أفراد الأسرة ودخلها.

-كبار السن غير القادرين على العمل: دعم شهري يتراوح بين 650 و900 جنيه.

-الأشخاص ذوو الإعاقة: دعم مماثل يتماشى مع احتياجاتهم المعيشية والصحية.

-زيادة المبلغ: يمكن زيادة مبلغ المعاش في حالة وجود أطفال أو أشخاص معاقين في الأسرة.

الأوراق المطلوبة للاشتراك في تكافل وكرامة

ويبحث الكثير من الراغبين في الاشتراك في تكافل وكرامة عن طريقة التسجيل والخطوات والأوراق المطلوبة، وهي :

- صورة من البطاقة الشخصية.

- صور شهادات الميلاد لأفراد الأسرة.

- شهادة طبية (لذوي الإعاقة).

- وثائق الزواج أو الطلاق.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

شروط ومعايير استحقاق تكافل وكرامة

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من المعايير الدقيقة للاستفادة من معاش تكافل وكرامة، حيث يشمل الدعم الأسر محدودة الدخل التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة، وكبار السن الذين تجاوزوا 65 عاما ولا يتقاضون معاشا ثابتا، بالإضافة إلى ذوي الإعاقة ممن يملكون إثباتا طبيا بعدم القدرة على العمل.

كما تشمل الفئات المستفيدة الأرامل والمطلقات غير القادرات على العمل، إلى جانب العمالة غير المنتظمة ذات الدخل المحدود.



ويشترط أيضا ألا يمتلك المتقدم أكثر من نصف فدان أرض زراعية، وألا يتجاوز دخله الشهري الحد المسموح به، مع الالتزام بالمعايير الاجتماعية التي تثبت أحقية الاستفادة.

عدم وجود أي من موانع الصرف والتي تشمل:

- ملكية أرض زراعيه (من صف فدان وأكثر)

- إيجار أرض زراعيه (من فدان وأكثر)

- ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن

- ملكية محل تجارى أو أكثر (مسجل أو غير مسجل).

- ملكية رؤوس مواشى للتجاره (3 أو أكثر).

- العمل بأجر منتظم بالقطاع العام أو الحكومي أو الخاص (بإشتراك تأمين).

- العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي (بدون إشتراك تأمـين) بدخل شهرى 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من 4 أفراد.

- امتلاك أو الشراكة فى مشروع خاص (مسجل أو غير مسجل مع ذكر قيمة المشروع).

- الحصول على معاش عن ذاته.

- الحصول على معاش بقيمة 500 جنيه أو أكثر كمستفيد.

- السفر خارج البلاد للعمل (قبل أو بعد القبول بالبرنامج).

- ملكية سيارة أو جرار أو توك توك أو أي مركبة.

- مصاريف مدرسية أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد في العام.

- امتلاك معدات ثقيلة مثل (لودر/ ماكينة طحين).

- الحصول على دعم من جمعيات أهليه بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهريًا.

- عدم الاستدلال على المتقدم في نطاق الوحدة الاجتماعية (يتم التجميد لحين التحقق).

- مرور أشهر على خروج عائل الأسرة من السجن (يتم تجميد المعاش لحين التحقق).



