أخبار البلد

طريقة التسجيل في معاش تكافل وكرامة.. الشروط والأوراق

رشا عوني

ازدادت عمليات البحث عن طريقة التسجيل في تكافل وكرامة والحصول على مساعدات تكافل وكرامة الشهرية، ويمكن لمن تنطبق عليهم الشروط الاشتراك في تكافل وكرامة من خلال بعض الخطوات التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي.

الاستعلام عن بطاقة تكافل وكرامة

 

وحددت وزارة التضامن الاجتماعى عبر موقعها الإلكتروني أنه يمكن الاستعلام عن حالة بطاقة معاش تكافل وكرامة بالرقم القومى، من خلال زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعى الإلكتروني الرسمى.. اضغط هنا

واختر "الاستعلام عن نتيجتك" الموجودة أعلى يسار الصفحة، ثم أدخل الرقم القومي لصاحب بطاقة تكافل وكرامة في الجزء المخصص له.

اضغط على "استعلام"، وستظهر أمامك صفحة جديدة موضح بها نتيجة الاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة سواء سارية أو متجمدة أو موقوف.

تكافل وكرامة: مشروع لشبكة أمان اجتماعي يعزز من تمكين المرأة المصرية ورأس المال البشري
معاش تكافل وكرامة

معاش تكافل وكرامة كام؟

وتتراوح قيمة الدعم الجديدة وفق الشرائح التالية:

-الأسر المستحقة: بين 750 جنيهًا و1000 جنيه شهريًا حسب عدد أفراد الأسرة ودخلها.

-كبار السن غير القادرين على العمل: دعم شهري يتراوح بين 650 و900 جنيه.

-الأشخاص ذوو الإعاقة: دعم مماثل يتماشى مع احتياجاتهم المعيشية والصحية.

-زيادة المبلغ: يمكن زيادة مبلغ المعاش في حالة وجود أطفال أو أشخاص معاقين في الأسرة.

شروط ومعايير استحقاق تكافل وكرامة

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من المعايير الدقيقة للاستفادة من معاش تكافل وكرامة، حيث يشمل الدعم الأسر محدودة الدخل التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة، وكبار السن الذين تجاوزوا 65 عاما ولا يتقاضون معاشا ثابتا، بالإضافة إلى ذوي الإعاقة ممن يملكون إثباتا طبيا بعدم القدرة على العمل. 

كما تشمل الفئات المستفيدة الأرامل والمطلقات غير القادرات على العمل، إلى جانب العمالة غير المنتظمة ذات الدخل المحدود.


ويشترط أيضا ألا يمتلك المتقدم أكثر من نصف فدان أرض زراعية، وألا يتجاوز دخله الشهري الحد المسموح به، مع الالتزام بالمعايير الاجتماعية التي تثبت أحقية الاستفادة.

عدم وجود أي من موانع الصرف والتي تشمل:

- ملكية أرض زراعيه (من صف فدان وأكثر)

- إيجار أرض زراعيه (من فدان وأكثر)

- ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن

- ملكية محل تجارى أو أكثر (مسجل أو غير مسجل).

- ملكية رؤوس مواشى للتجاره (3 أو أكثر).

- العمل بأجر منتظم بالقطاع العام أو الحكومي أو الخاص (بإشتراك تأمين).

- العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي (بدون إشتراك تأمـين) بدخل شهرى 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من 4 أفراد.

- امتلاك أو الشراكة فى مشروع خاص (مسجل أو غير مسجل مع ذكر قيمة المشروع).

- الحصول على معاش عن ذاته.

- الحصول على معاش بقيمة 500 جنيه أو أكثر كمستفيد.

- السفر خارج البلاد للعمل (قبل أو بعد القبول بالبرنامج).

- ملكية سيارة أو جرار أو توك توك أو أي مركبة.

- مصاريف مدرسية أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد في العام.

- امتلاك معدات ثقيلة مثل (لودر/ ماكينة طحين).

- الحصول على دعم من جمعيات أهليه بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهريًا.

- عدم الاستدلال على المتقدم في نطاق الوحدة الاجتماعية (يتم التجميد لحين التحقق).

- مرور  أشهر على خروج عائل الأسرة من السجن (يتم تجميد المعاش لحين التحقق).

تكافل وكرامة 2025..حالات وقف المعاش وخطوات التقديم والمستندات المطلوبة - بوابة الأهرام بيزنس
معاش تكافل وكرامة

الأوراق المطلوبة للاشتراك في تكافل وكرامة

ويبحث الكثير من الراغبين في الاشتراك في تكافل وكرامة عن طريقة التسجيل والخطوات والأوراق المطلوبة، وهي : 

- صورة من البطاقة الشخصية.

- صور شهادات الميلاد لأفراد الأسرة.

- شهادة طبية (لذوي الإعاقة).

- وثائق الزواج أو الطلاق.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

  • عدم عمل المتقدم أو أحد أفراد الأسرة في القطاع الحكومي أو الخاص بدخل تأميني يتجاوز 400 جنيه شهريًا.
  • عدم حصول الأسرة على معاش أو دعم نقدي آخر.
  • التزام الأبناء بالانتظام في التعليم.
  • الالتزام بالكشف الطبي والتطعيمات للأطفال في الوحدات الصحية.
معاش تكافل وكرامة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شروط تكافل وكرامة زيادة معاش تكافل وكرامة طريقة التسجيل في معاش تكافل وكرامة

