أخبار البلد

الاستعلام عن المقبولين بتكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2025

برنامج تكافل وكرامة
برنامج تكافل وكرامة
محمد غالي

يبحث المتقدمين ببرنامج تكافل وكرامة، عن خدمة الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2025 باستخدام الرقم القومي عبر الموقع الرسمي، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأولى بالرعاية وضمان وصول المساعدات النقدية إلى مستحقيها.

برنامج تكافل وكرامة 2025

ويعد البرنامج أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يقدم دعما نقديا مشروطا للفئات الأكثر احتياجا، ومن بينها:
الأسر الفقيرة.
كبار السن.
ذوي الإعاقة.
الأيتام.
النساء المعيلات.

و تم تحديث قاعدة بيانات المستفيدين لشهر سبتمبر بعد مراجعة دقيقة للتأكد من وصول الدعم إلى الفئات المستحقة فقط.

رابط الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة سبتمبر 2025

يمكن للمواطنين الاستعلام عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن:
(tk.moss.gov.eg)

خطوات الاستعلام:-

1. الدخول على الموقع الرسمي.
2. اختيار "الاستعلام عن موقف بطاقة تكافل وكرامة".
3. إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما.
4. الضغط على "استعلام".
وتظهر النتيجة مباشرة سواء:
"تم القبول".
"قيد المراجعة".
"مرفوض" مع ذكر سبب الرفض.

معايير القبول في البرنامج

أن تكون الأسرة تحت خط الفقر وفقا لبحث الحالة الاجتماعية والدخل.
عدم وجود دخل ثابت من وظيفة حكومية أو نشاط تجاري.
عدم امتلاك عقارات أو أراض ذات قيمة.
التزام الأبناء بالحضور المدرسي.
ألا يكون للمتقدم معاش حكومي أو تأميني.
قيمة الدعم لشهر سبتمبر 2025 بعد الزيادة (25%)
الأسر المستحقة (فرد – 3 أفراد): 750 – 1000 جنيه.
كبار السن وذوي الإعاقة: 650 – 900 جنيه.
الأسرة كاملة الدعم (بحد أقصى): حتى 1050 جنيها.

موعد صرف تكافل وكرامة سبتمبر 2025

يبدأ صرف الدعم اعتبارا من الأحد 15 سبتمبر 2025، من خلال:
بطاقات "ميزة" الذكية.
مكاتب البريد بجميع المحافظات، وفقا للجدول الزمني المعلن.
في حالة رفض الطلب.

يمكن تقديم تظلم إلكتروني عبر نفس الموقع باتباع الخطوات التالية:
الدخول على tk.moss.gov.eg.
الضغط على "تقديم تظلم".
إدخال الرقم القومي وتحميل المستندات المطلوبة.
انتظار الرد بعد مراجعة الطلب.

آخر مستجدات تكافل وكرامة سبتمبر 2025

إدراج دفعة جديدة من الأسر المستحقة بعد استيفاء الشروط.
استمرار عملية تنقية القوائم شهريا لضمان العدالة.
منح أولوية للفئات الهشة ومحدودي الدخل في المناطق الأكثر فقرا.
للاستفسارات والدعم الفني
الخط الساخن: 19680.
عبر البريد الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن من خلال موقعها.
بهذا الشكل تضمن الوزارة وصول الدعم النقدي لمستحقيه وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية تحقيقا للعدالة الاجتماعية.

