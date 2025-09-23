قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني يثمن دور مصر المحوري لدعم حقوق الشعب الفلسطيني
أمطار وضباب ورياح.. طقس متقلب يضرب معظم أنحاء البلاد غدا
كيفية الاستفادة من الخصم 50% على مخالفات المرور
تقدم قروضا استهلاكية .. الرقابة المالية تحذر من انتشار صفحات وهمية على السوشيال ميديا
مندوب مصر بالأمم المتحدة: الأوضاع الإنسانية في غزة وصلت إلى مرحلة كارثية بسبب عراقيل إسرائيل
موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة أمام الجمهور
كأس إنتركونتيننتال .. بيراميدز يسجل هدفين فى 4 دقائق أمام أهلى جدة ويتقدم 3-1
الرئيس الفلسطيني يكلف اللواء منير الزعبي بأعمال رئيس لجنة الضباط لقوى الأمن لمدة عام
رئيس "الفيدرالي الأمريكي": كل المسارات بشأن أسعار الفائدة محفوفة بالمخاطر سواء الخفض أو الرفع
زيلينسكي يلتقي ترامب ويشارك في جلسة لمجلس الأمن حول أوكرانيا
أبو الغيط: الاحتلال يعمل على محو الشعب الفلسطيني من الوجود
يبحث اصحاب السيارات عن كيفية الاستفادة من الخصم 50% علي مخالفات المرور، وطرق سداد المخالفات المرورية للسيارات ورخص السواقة.

طرق سداد المخالفات المرورية

وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة المرورية وتقديم خدمات رقمية متطورة، أتاحت النيابة العامة خدمة التصالح الفوري في المخالفات المرورية إلكترونيا بخصم يصل إلى 50% من قيمة الغرامة، وذلك في حال سدادها خلال 3 أيام فقط من تاريخ تسجيل المخالفة. 

ويهدف هذا النظام إلى تخفيف الأعباء عن أصحاب المركبات، وتوفير الوقت والجهد، وتشجيع السائقين على تسوية أوضاعهم المرورية دون تأخير.

كيفية الاستفادة من خصم 50%

يمكن للمواطنين الدخول إلى موقع النيابة العامة فور تسجيل المخالفة، ثم اختيار خدمة التصالح خلال أول 72 ساعة ليتم تخفيض قيمة الغرامة للنصف بشكل تلقائي. 

خطوات التصالح الفوري أونلاين

1. الدخول على موقع النيابة العامة لخدمات المرور.
2. اختيار خدمة "التصالح الفوري".
3. تحديد نوع المخالفة سواء كانت على رخصة المركبة أو القيادة.
4. إدخال البيانات المطلوبة لعرض إجمالي المخالفات.
5. الضغط على "تفاصيل المخالفات" وإدخال الرقم القومي ورقم الهاتف.
6. اختيار خدمة التصالح واستكمال عملية الدفع إلكترونيا.
7. إدخال رقم السيارة ثم الضغط على "إجمالي المخالفات" لعرض التفاصيل.

تقسيط مخالفات المرور 2025

أتاحت الإدارة العامة للمرور إمكانية تقسيط قيمة المخالفات المرورية عبر خدمات "فوري" و"أمان"، مع الحصول على إيصال رسمي لإثبات الدفع. كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين النيابة العامة وبنك مصر يتيح للمواطنين تقسيط الغرامات لتخفيف الأعباء المالية عنهم خاصة في المواسم والأعياد.

الاستعلام عن المخالفات برقم اللوحة

يمكن الاستعلام عن المخالفات بسهولة عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة من خلال:

1. الدخول إلى بوابة خدمات المرور.
2. اختيار "الاستعلامات".
3. تحديد نوع المخالفات.
4. إدخال بيانات اللوحة المعدنية سواء كانت حروفا وأرقاما أو أرقاما فقط.
5. الضغط على "إجمالي المخالفات" لعرض كافة التفاصيل.

طرق السداد الإلكتروني

بعد معرفة قيمة المخالفات يمكن سدادها عبر:

موقع النيابة العامة من خلال بطاقات الدفع الإلكتروني.
بوابة مرور مصر باستخدام بطاقة الفيزا مع استلام إشعار فوري بالعملية.
خدمات "فوري" التي تتيح الدفع واستلام شهادة المخالفات حتى باب المنزل خلال 4 أيام عمل.

وتشمل الخدمة جميع أنواع المركبات سواء الملاكي أو الأجرة أو النقل أو الدراجات النارية، بما يسهم في تقليل الزحام وتحسين كفاءة الخدمات الإلكترونية الحكومية.

