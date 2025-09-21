قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كواليس إغتيال نصر الله .. عملاء الموساد زرعوا أجهزة في المخبأ السري
وزير الرى: تأهيل المفرخ السمكي بـ الشلال فى أسوان لزيادة الإنتاج
الواقعة منذ 3 سنوات.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو الطفلة المقيدة بالقاهرة
ضربة موجعة للزمالك.. هذا اللاعب يغيب عن القمة أمام الأهلي
اتحاد الترايثلون يختتم استعداداته لاستضافة البطولة العربية والأفريقية للعبة بجامعة الجلالة
8 شهداء و22 مصابا جراء قصف إسرائيلي على مخيم البريج وسط غزة
المشاط: السردية الوطنية ليست مرتبطة بوجود صندوق النقد أو غيابه
الموساد الإسرائيلي ينفذ عملية سرية في إيران.. تفاصيل
التوك شو: الخريف يطرق الأبواب..تعرف على أسعار الذهب
تكافل وكرامة 2025| مسار جديد للدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين المواطن
توفير اللحوم بأسعار مناسبة في الأسواق.. تعزيز التعاون بين مصر أوروجواي
ذا صن: مصر وجهة سياحية متكاملة تجمع بين سحر الصحراء وروعة البحر وعظمة الآثار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان : البت فى 97% من طلبات التصالح بمخالفات البناء

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أنه الإنتهاء من البت فى 29 ألف و 368 طلب للتصالح بنسبة 97.43% من إجمالى الطلبات المقدمة والبالغ عددها 30 ألف و144 طلب ، وهو ما يعكس جدية أجهزة المحافظة فى الإنجاز وتحقيق تطلعات المواطنين .

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإسراع فى إنهاء كافة المعاملات التى تشهد تأخراً فى معدلات الإنجاز ، مع تكثيف الجهود الميدانية والإدارية لتشجيع المواطنين وحثهم على إستكمال إجراءات التصالح  بما يضمن لهم الإستقرار الأسرى والمعيشى على أكمل وجه .

وأكد بأن ملف التصالح يحظى بمتابعة مستمرة بهدف رفع الأعباء عن كاهل المواطنين ، وتحقيق الإنضباط العمرانى والحفاظ على حقوق الدولة أيضاً بالشكل المطلوب .

ملف التقنين

فيما شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة الإسراع فى إنهاء كافة الحالات المخالفة التى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية ، وخاصة المستحدثة منها .

وأكد المحافظ على أن التعامل معها سيكون بشكل فورى وحاسم عبر الإزالة فى المهد دون أى تهاون حيث جاء ذلك خلال رئاسة محافظ أسوان لإجتماع المجلس التنفيذى ، بحضور القيادات المختصة .

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أهمية توفير الدعم اللازم لسرعة التعامل مع كافة التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية بشكل كامل .

ولفت إلى أن الدولة لن تسمح بأى تعدى على أراضيها سواء كانت زراعية أو مخصصة للبناء ، وأن أى حالة تعدى سيتم إزالتها على الفور حفاظاً على حق الشعب ، وخاصة أن متابعة ملف المتغيرات المكانية تتم بشكل دورى من الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبتنسيق وإشراف مباشر من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

ضابطة سابقة أمريكية

ضابطة سابقة بالجيش الأمريكي تفضح خيانة «ترامب» لقطر وتلاعب إسرائيل بواشنطن

الطبيب أبو سليمة

مأساة .. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين أفراد عائلته أثناء تأدية عمله

رمضان صبحي

تفاصيل إحالة رمضان صبحي إلى الجنايات

الأهلي

عمومية الأهلي تثير الجدل .. وهذه حقيقة بطلان الإجراءات |فيديو

ترشيحاتنا

روسيا

إستونيا تتهم روسيا بتقويض مبادئ الأمم المتحدة وأمن الدول الأعضاء

غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني: الأوضاع الإنسانية في غزة مأساوية وصعبة للغاية

غزة

مصادر طبية: أكثر من 50 شهيدا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

عبير صبرى
عبير صبرى
عبير صبرى

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلاب المنصورة وبني سويف للأكاديمية العسكرية ومصانع الوطنية للأسمنت

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد