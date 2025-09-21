تعليم أسوان: تيسيرات لطلاب وطالبات مدرسة التجارة الفنية لنقلهم إلى أقرب موقع

أكد مدير مديرية التربية والتعليم محمود بدوى أنه تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتقديم كافة التيسيرات لطلاب وطالبات مدرسة التجارة الفنية المتقدمة ، سوف يتم نقلهم إلى أقرب مدارس وفقا للموقع الجغرافى لمدرسة التجارة، وذلك بداية من 29 سبتمبر الجارى بما ينعكس على تخفيف أعباء ومشقة الإنتقال عليهم وعلى أسرهم.

وأشار إلى أنه سيتم إلحاق الطلاب الذكور بمدرسة العميد عبد الله شرقاوى " الزخرفية " بشارع أبطال التحرير ضمن الفترة الصباحية لها ، كما سيتم إلحاق الطالبات الإناث بمدرسة محسن شعيب الفنية بشارع البركة حيث أن هذه المدارس قادرة على إستيعاب الكثافة الطلابية ، كما أنها تقع فى مسافات قريبة جداً ووسط المدينة .

يأتى ذلك فى إطار توجهات الدولة المصرية ، ومبادرة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوفير مدارس التكنولوجيا التطبيقة تواكباً مع متطلبات سوق العمل مما يساهم فى توفير فرص عمل حقيقة للشباب.

وتم تخصيص مبنى مدرسة التجارة الفنية المتقدمة لتشغيل المدرسة التكنولوجية التطبيقية ( WE) ضمن خطة وزارة التربية والتعليم بالتوسع فى إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية التى تقدم الدراسة مجاناً وفق أحدث المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب .

مدرسة التجارة

وفى ظل الجهود المكثفة التى تقوم بها أجهزة المحافظة لتحويل توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لواقع ملموس من خلال تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات ، وخاصة فى المناطق الشعبية بحى شرق المدينة، كلف المحافظ معاونه اللواء ياسر عبد الشافى بالإشراف على أعمال رفع كميات القمامة والمخلفات وتراكمات المبانى بالطريق الرئيسى بشارع السماد من أمام مناطق خور عواضة والناصرية والحكروب بإجمالى 400 طن.