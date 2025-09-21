قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ أسوان يقدم واجب العزاء لأسرة الفقيد نوبي بشركةمياه الشرب والصرف الصحي
الأمم المتحدة: الاعترافات الدولية المتتالية بفلسطين خطوة مهمة نحو حل الدولتين
بتوع فبركة.. خالد الغندور يرد على أنباء حذف شيكو بانزا صورة انضمامه للزمالك
تراجع أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية
تصفيات كأس العالم.. موعد مباراتي منتخب مصر أمام جيبوتي وغينيا بيساو
أيهما أفضل الصلاة في أول وقتها منفردا أم في آخر وقتها جماعة؟.. الإفتاء ترد
أول تعليق من نتنياهو على اعتراف بريطانيا وكندا واستراليا بالدولة الفلسطينية
بن جفير: سأقدم اقتراحا لفرض السيادة على الضفة الغربية في اجتماع الحكومة المقبل
الرئيس السيسي يوجه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب
رئيس الكنيست الإسرائيلي يدين الاعتراف بالدولة الفلسطينية: ستامر اختار العار
الأمم المتحدة: اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطين خطوة مهمة لحل الدولتين
شيكات بدون رصيد.. إخلاء سبيل رئيس النادي الإسماعيلي بأولى جلسات محاكمته
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تعليم أسوان: تيسيرات لطلاب وطالبات مدرسة التجارة الفنية لنقلهم إلى أقرب موقع

محمد عبد الفتاح

أكد مدير مديرية التربية والتعليم محمود بدوى أنه تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتقديم كافة التيسيرات لطلاب وطالبات مدرسة التجارة الفنية المتقدمة ، سوف يتم نقلهم إلى أقرب مدارس وفقا للموقع الجغرافى لمدرسة التجارة، وذلك بداية من 29 سبتمبر الجارى بما ينعكس على تخفيف أعباء ومشقة الإنتقال عليهم وعلى أسرهم.

وأشار إلى أنه سيتم إلحاق الطلاب الذكور بمدرسة العميد عبد الله شرقاوى " الزخرفية " بشارع أبطال التحرير ضمن الفترة الصباحية لها ، كما سيتم إلحاق الطالبات الإناث بمدرسة محسن شعيب الفنية بشارع البركة حيث أن هذه المدارس قادرة على إستيعاب الكثافة الطلابية ، كما أنها تقع فى مسافات قريبة جداً ووسط المدينة .

يأتى ذلك فى إطار توجهات الدولة المصرية ، ومبادرة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوفير مدارس التكنولوجيا التطبيقة تواكباً مع متطلبات سوق العمل مما يساهم فى توفير فرص عمل حقيقة للشباب.

وتم تخصيص مبنى مدرسة التجارة الفنية المتقدمة لتشغيل المدرسة التكنولوجية التطبيقية (  WE)  ضمن خطة وزارة التربية والتعليم بالتوسع فى إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية التى  تقدم الدراسة مجاناً وفق أحدث المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب .

وفى ظل الجهود المكثفة التى تقوم بها أجهزة المحافظة لتحويل توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لواقع ملموس من خلال تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات ، وخاصة فى المناطق الشعبية بحى شرق المدينة، كلف المحافظ معاونه اللواء ياسر عبد الشافى بالإشراف على أعمال رفع كميات القمامة والمخلفات وتراكمات المبانى بالطريق الرئيسى بشارع السماد من أمام مناطق خور عواضة والناصرية والحكروب بإجمالى 400 طن.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

أوبن أيه آي

بعد حادثة مأساوية .. قيود جديدة في «ChatGPT» | تعرّف عليها

اروس فيشر

سويسري جديد على أعتاب تدريب الأهلي

النادي الأهلي

سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

صورة تعبيرية

أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك

خناقة داخل مستشفي في المنوفية

خناقة في مستشفى عام.. القصة الكاملة لمشاجرة مرافق مريض وممرضة بمستشفى السادات بالمنوفية

زوجة ماجد المصري

زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بفستان ملفت.. شاهد

أصالة

فستان مروحة.. إطلالة أصالة تخطف الأنظار في حفلها بالساحل الشمالي

سماش برجر

بأقل التكاليف.. طريقة عمل السماش برجر في المنزل

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

محافظ الشرقية

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

عبير صبرى

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلاب المنصورة وبني سويف للأكاديمية العسكرية ومصانع الوطنية للأسمنت

صورة من الزيارة

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

